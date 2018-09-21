Никакой магии: Apple раскрыла секрет обоев iPhone XS

Обои iPhone XS оказались вовсе не планетами

Обои iPhone XS стали их визитной карточкой. Фото: 9to5Mac

Компания Apple в новом промо видео сделала "разрушение мифа" о своих фирменных обоях, которые привлекли внимание многих пользователей еще со времен утечки первых фотографий новых iPhone XS. Стоит отметить, что обои настолько понравились публике, что стали визитной карточкой новинок.

На красивых фоновых изображениях изображены вовсе не планеты, как многие могли подумать. Картинки сделаны с использованием динамика и субстанций, вроде мыла, воды и курурузного сиропа, а также различных химический реакций.

Самое главное, изображения были получены при помощи фотокамер самих iPhone XS. А видео этих "планет" были получены в качестве 4K и в замедленном режиме. Съёмками занимались фотографы Донхун Дж. и Шон С.

Напомним, что ранее при проверке скорости работы Apple iPhone XS оказался быстрее iPhone X на 200%. При этом новые iPhone XS сильно ударили по ценам Samsung и Xiaomi.