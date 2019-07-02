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Никто не скроется: лазер Пентагона найдет человека по сердцебиению

Jetson способен на расстоянии идентифицировать человека с точностью до 95%

Евгений Опанасенко
Сегодня, 07:11
Точность лазера на расстоянии в 200 метров составляет 95%
Точность лазера на расстоянии в 200 метров составляет 95%
Фото: Unsplash

В Пентагоне появился прототип инфракрасного лазера, который может идентифицировать людей по сердцебиению. Проект называется Jetson и использует лазерную виброметрию для обнаружения движений на поверхности кожи, вызванных пульсом человека. Точность лазера остается довольно высокой на расстоянии до 200 метров. Об этом сообщает Technology Review.

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Медиками давно известно, что сердцебиение каждого человека уникально. Основываясь на этой особенности организма проект Jetson сможет на расстоянии идентифицировать человека с точностью до 95% при оптимальных условиях. Достоинством технологии Пентагона является то, что лазер работает намного дальше, чем система распознавания лиц, чище, чем дактилоскопия, безопаснее, чем сканер сетчатки глаза, а самое главное – ритм сердца невозможно подделать, продублировать или изменить.

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Несмотря на все достоинства, у Jetson нашлись и недостатки. Лазер может определять сердцебиение на расстоянии лишь на голой коже или через тонкий материал, вроде майки. Более плотная одежда, такая как пиджак или худи делает его неэффективным. Также системе также требуется около 30 секунд, чтобы создать достаточно хороший профиль для анализа, при этом сканируемая личность должна быть неподвижной в течение этого времени.

Идентификация людей по сердцу является очень точной
Идентификация людей по сердцу является очень точной
Фото: TechSpot

Согласно документам Управления технической поддержки по борьбе с терроризмом (CTTSO), Jetson находится в разработке в течение нескольких лет и планирует сократить время отклика до 5 секунд и увеличить точность до 98%. Пентагон рассматривает возможность использования лазера в военных целях и для наблюдения, но есть также несколько практических и коммерческих возможностей.

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Сканирование сердечного ритма может использоваться в качестве биометрического решения для мобильных устройств. Apple, к примеру, изучает эту технологию как минимум с 2010 года. Она также может использоваться в медицинских и клинических целях. Возможно создание беспроводных кардиомониторов. Системы без пропуска для охраняемых зданий были бы еще одним вариантом использования.

Стоит отметить, что у военно-воздушных сил США похожая технология уже давно есть, известная под названием VIBE. Она не способна опознавать личности людей, но работает с техникой — определяет, каким видом двигателя оснащена та или иная машина, специальный алгоритм использует данные о колебаниях корпуса техники.

Напомним, что ранее ученые разгадали секрет жалобного "щенячьего взгляда". Также недавно ученые создали настоящее оружие Звезды Смерти.

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