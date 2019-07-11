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Nintendo анонсировала новую игровую приставку Switch Lite

Nintendo Switch Lite будет на 100 долларов дешевле своей старшей модели

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:33
Nintendo Switch Lite будет стоить 199 долларов
Nintendo Switch Lite будет стоить 199 долларов
Фото: GamesRadar

Nintendo официально анонсировала дешевую версию своей популярной карманной игровой приставки Switch Lite. Стоимость новинки будет на 100 долларов дешевле, чем у стандартной модели, но за это у консоли будет урезан функционал: не будет выхода на телевизор, отсутствуют съемные геймпады, а сам экран будет меньшего размера. Цельная конструкция проще, дешевле и прочнее, вдобавок новинка значительно легче и меньше, что понравится любителям длительных игровых сессий.

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Сенсорный экран у новинки стал немного меньше (5,5 дюйма вместо 6,2 дюймов), но разрешение осталось прежним – 1280×720 пикселей. Разработчики отметили, что время автономной работы было немного улучшено – этого удалось добиться благодаря более экономичному чипсету и отсутствию необходимости подзаряжать отдельные батареи в съемных джойстиках. Например, безумно популярная The Legend of Zelda: Breath of the Wild будет работать около 4 часов без подзарядки.

При этом производительность осталась прежней, так что новая версия без проблем запустит все игры платформы. Остались на месте и Wi-Fi, Bluetooth, NFC и акселерометр/гироскоп.

Nintendo Switch Lite
Nintendo Switch Lite
Фото: TechSpot

Поскольку съемных джойконов нет, то изменилась схема управления – отдельные кнопки слева превратились в удобную крестовину, но в целом это тот же знакомый любителям Switch набор. Правда из-за цельной конструкции владельцы Nintendo Switch Lite не смогут играть в игры, предназначенные для использования отдельных Joy-Con, для этого магазин будет предупреждать о несовместимости.

Сравнение Nintendo Switch и Switch Lite
Сравнение Nintendo Switch и Switch Lite
Фото: TechSpot

Карманная игровая приставка Nintendo Switch Lite будет предлагаться в сером, желтом и бирюзовом цвете оформления, также будет доступна специальная светлосерая версия Pokemon Sword and Shield edition. Она совместима с аксессуарами старшего собрата, включая контроллеры Joy-Con, Switch Pro и Poke Ball Plus.

Nintendo Switch Lite
Nintendo Switch Lite
Фото: GamesRadar

Новая консоль Nintendo Switch Lite поступит в продажу 20 сентября 2019 года по цене 199,99 долларов, Pokemon-версия выйдет 8 ноября по той же цене.

Напомним, что ранее ADATA разработали сверхбыстрые карты памяти объемом 512 ГБ для Nintendo. А недавно популярную игру от Nintendo Super Mario "извратили" Баттл Роялем.

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Источник: TechSpot
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