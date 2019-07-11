Nintendo анонсировала новую игровую приставку Switch Lite
Nintendo Switch Lite будет на 100 долларов дешевле своей старшей модели
Nintendo официально анонсировала дешевую версию своей популярной карманной игровой приставки Switch Lite. Стоимость новинки будет на 100 долларов дешевле, чем у стандартной модели, но за это у консоли будет урезан функционал: не будет выхода на телевизор, отсутствуют съемные геймпады, а сам экран будет меньшего размера. Цельная конструкция проще, дешевле и прочнее, вдобавок новинка значительно легче и меньше, что понравится любителям длительных игровых сессий.
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Сенсорный экран у новинки стал немного меньше (5,5 дюйма вместо 6,2 дюймов), но разрешение осталось прежним – 1280×720 пикселей. Разработчики отметили, что время автономной работы было немного улучшено – этого удалось добиться благодаря более экономичному чипсету и отсутствию необходимости подзаряжать отдельные батареи в съемных джойстиках. Например, безумно популярная The Legend of Zelda: Breath of the Wild будет работать около 4 часов без подзарядки.
При этом производительность осталась прежней, так что новая версия без проблем запустит все игры платформы. Остались на месте и Wi-Fi, Bluetooth, NFC и акселерометр/гироскоп.
Поскольку съемных джойконов нет, то изменилась схема управления – отдельные кнопки слева превратились в удобную крестовину, но в целом это тот же знакомый любителям Switch набор. Правда из-за цельной конструкции владельцы Nintendo Switch Lite не смогут играть в игры, предназначенные для использования отдельных Joy-Con, для этого магазин будет предупреждать о несовместимости.
Карманная игровая приставка Nintendo Switch Lite будет предлагаться в сером, желтом и бирюзовом цвете оформления, также будет доступна специальная светлосерая версия Pokemon Sword and Shield edition. Она совместима с аксессуарами старшего собрата, включая контроллеры Joy-Con, Switch Pro и Poke Ball Plus.
Новая консоль Nintendo Switch Lite поступит в продажу 20 сентября 2019 года по цене 199,99 долларов, Pokemon-версия выйдет 8 ноября по той же цене.
Напомним, что ранее ADATA разработали сверхбыстрые карты памяти объемом 512 ГБ для Nintendo. А недавно популярную игру от Nintendo Super Mario "извратили" Баттл Роялем.
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