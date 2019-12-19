Nintendo Play Station: редчайшее "сокровище" оценивают в космическую сумму

У мужчины на чердаке хранился редчайший прототип Nintendo Play Station стоимостью в миллионы долларов

Nintendo Play Station была создана в 1991 году - это единственный рабочий прототип Фото: TechSpot

Прототип уникальной игровой приставки Nintendo Play Station будет выставлен на аукционе Heritage Auctions 27 февраля 2020. Интерес к этой игровой системе весьма нешуточный, ведь консоль является лакомым куском для любого коллекционера – она не только полностью рабочая, но и существует в единственном экземпляре. Недавно владелец отказался от сделки в 1,2 миллиона долларов. Сообщает TechSpot.

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Это сейчас Microsoft, Sony и Nintendo являются закоренелыми конкурентами в борьбе за потребителя. А в конце 80-х годов прошлого века две японские фирмы Sony и Nintendo начали сотрудничество по созданию игровой приставки Nintendo Play Station. Собранный прототип в 1991 году должен был читать оптические компакт-диски CD-ROM и картриджи Super Nintendo. Проект в итоге был отменен из-за споров между корпорациями, а прототип достался одному счастливчику, который сейчас выставляет его на продажу.

Счастливчиком оказался Терри Диболд, купивший на распродаже ценный прототип у своей же обанкротившейся компании в 2009 году. Игровая "безделушка" обошлась Терри всего в 75 долларов, которая ему досталась в коробке с прочими офисными принадлежностями. Причем он вовсе не придал значения находке и на протяжении нескольких лет "сокровище" лежало у мужчины на чердаке.

В 2015 году его сын Дэн разбирал хлам и случайно обнаружил прототип консоли буквально в коробке с мусором. Осознав, что это – настоящий джекпот из мира видеоигр, он рассказал о находке на Reddit. Приставка оказалась рабочая. Позднее Диболд и его сын несколько лет путешествовали по разным выставкам и демонстрировали уникальный раритет миру.

Nintendo Play Station Фото: TechSpot

Nintendo Play Station Фото: TechSpot

В итоге отец и сын решили все же продать игровую приставку коллекционеру на продаваться на онлайн-аукционе Heritage Auctions. Аукцион начнется 27 февраля 2020 года, и для Nintendo Play Station нет резервной цены. Диболд говорит, что он уже отказался от предложения в 1,2 миллиона долларов от человека из Норвегии. Ожидается, что итоговая сумма сделки будет очень высокой.

Nintendo Play Station Фото: TechSpot

Напомним, что недавно была продана редчайшая копия игры World Championships 1990. А в свою очередь глава Microsoft забрал домой прототип игровой приставки будущего.

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