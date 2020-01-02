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Nintendo Switch Lite взломали: хакеры показали способ

В 2020 году выйдет джейлбрейк в виде мод-чипа для Nintendo Switch Lite

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:25
Защиту Nintendo Switch Lite обошли хакеры из Team Xecuter
Защиту Nintendo Switch Lite обошли хакеры из Team Xecuter
Фото: Unsplash

В 2019 году вышла Nintendo Switch Lite, которая является "облегченной" версией обычной игровой приставки японской компании. Долгое время консоль не могли взломать, так в обычной версии для этого необходимо было снимать контроллеры Joy-Con. Буквально перед новым годом хакеры из команды Team Xecuter заявили, что им удалось успешно обойти защиту игровой приставки и показали видео, как работает взлом.

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Смотрите также в сюжете о том, как взломали систему электронных деклараций:

Джейлбрейк для Nintendo Switch Lite будет доступен в 2020 году. Метод оказался нетривиальным, а требует припайки специального мод-чипа внутри консоли. По словам хакеров, метод позволяет обойти защиту Switch Lite и установить стороннюю операционную систему SX OS 3.0. Причем мод-чип также подходит и для обычной Nintendo любых ревизий, а не только выпущенных до 2018 года.

Использование этой кастомной операционной системы позволяет пользователям устанавливать на Nintendo Switch программное обеспечение Homebrew, включая пользовательские приложения и игры. Однако такой метод полностью лишает приставку гарантии и может повредить ее в случае ошибки. На данный момент нет информации о точной дате релиза.

Напомним, что ранее стало известно, что геймпад PlayStation 5 получит четыре новые кнопки. В то же время редчайшее "сокровище" Nintendo Play Station оценивают в космическую сумму.

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Источник: WCCFTech
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