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Nintendo Switch: сколько держит заряд новая игровая приставка

Новая ревизия портативной игровой приставки Nintendo Switch работает дольше на 1,5 часа

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:25
Nintendo Switch V2 обладает улучшенным процессором и дольше держит заряд
Nintendo Switch V2 обладает улучшенным процессором и дольше держит заряд
Фото: iMore

До выхода Nintendo Switch Lite осталось еще больше месяца, но японская компания выпустила новую ревизию оригинальной игровой приставки с улучшенными характеристиками, которая уже поступила в продажу. Новый Nintendo Switch V2 обладает улучшенным процессором, который держит заряд дольше старой модели, благодаря энергоэффективному техпроцессу, при этом сам аккумулятор не подвергся улучшениям. Но сколько на самом деле держит заряд батареи новый Nintendo Switch?

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Производитель уверяет, что новая портативная приставка способна проработать на одном заряде до 9 часов, в то время как предыдущее поколение едва могло продержаться 6,5 часов. Эксперты из CNET решили сами провести тесты старого и нового Switch при полной яркости экрана в 100%.

Nintendo Switch V2
Nintendo Switch V2
Фото: The Verge

Усредненный результат автономной работы оказался таким:

  • Старый Nintendo Switch держит заряд 3 часа 30 минут
  • Новый Nintendo Switch держит заряд 4 часа 55 минут

Полученные результаты показывают разницу в почти полтора часа. Без сомнений, новая ревизия портативной игровой консоли работает дольше, но по мнению CNET, нет смысла менять старую Nintendo Switch на новую – разница хоть и заметна, но не существенна, а других улучшений в конструкции или скорости работы не замечено.

Как отличить Nintendo Switch?

Nintendo Switch с улучшенной батареей поставляется в красной коробке
Nintendo Switch с улучшенной батареей поставляется в красной коробке
Фото: CNET

Внешне модели Nintendo Switch старой и новой ревизии почти не отличаются, но разницу все можно найти. Тем, кто решился взять улучшенную версию игровой консоли, следует обратить внимание на серийный номер: у старой ревизии это HAC-001, а у новой – HAC-001(-01).

Но есть и более простой способ заметить разницу – Switch V2 поставляется в коробке с красным фоном на передней панели, тогда как у старой модели фон коробки белый.

Напомним, что ранее эксперты высказали мнение, что это не последняя улучшенная ревизия игровой приставки, и вскоре Nintendo Switch получит сверхкачественный IGZO дисплей. А недавно Nintendo Switch взломали и установили Android.

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Источник: CNET
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