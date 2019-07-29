Nintendo Switch взломали и установили Android: видео

На знаменитой игровой приставке запустили Android путем взлома

Благодаря Android можно запускать эксклюзивные игры от NVIDIA Фото: XDA

Популярная игровая приставка Nintendo Switch обзавелась поддержкой полноценного Android. Разработчики ресурса XDA выпустили первую общедоступную прошивку LineageOS 15.1 базирующуюся на Android 8.1.

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Конечно, Android на Nintendo Switch работает не идеально, местами есть "тормоза и глюки", включая ошибки и очень быстрый разряд батареи. Тем не менее, основная функциональность сохранена: можно устанавливать приложения, посещать сайты, играть в видеоигры, запускать эмуляторы. Получается обычный Android-планшет с подключенными контроллерами.

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Android на Nintendo Switch Фото: XDA

Поскольку Nintendo Switch работает на платформе NVIDIA Tegra X1, поэтому на приставке доступны игры, которые выпускались эксклюзивно для устройств на таком чипе и недоступны для обладателей обычных смартфонов. К таким относятся Borderlands, Portal, War Thunder, Metal Gear Rising, Half-Life 2 – они прекрасно запускаются на Switch.

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Рекавери меню Android на Nintendo Switch Фото: XDA

Прошивка является неофициальной, поэтому разработчики не несут никакой ответственности, если пользователь вознамерится попробовать поставить Android на свой Nintendo Switch, а она затем сломается. Также не стоит просить помощи у Nintendo, ведь для данной процедуры придется взломать приставку, а значит потерять гарантию и поддержку. Поэтому данная процедура подходит только для опытных энтузиастов, которые уверены в своих силах.

Список проблем, с которыми пользователи столкнутся при установке Android на Nintendo Switch:

Крайне низкое время автономной работы.

Не работает автоповорот экрана.

Вывод изображения через док-станцию не работает.

Нет индикатора зарядки (но приставка будет заряжаться).

Некоторые приложения будут неправильно обрабатывать входные данные джойкона.

Ложные срабатывания сенсорного экрана.

Скриншоты не работают.

WiFi может внезапно перестать работать.

Неофициальная игра, запущенная на Nintendo Switch Фото: XDA

Напомним, что ранее на Android выпустили игру Doom в честь 25-летия великой серии шутеров. Также на прошлой неделе ASUS выпустила самый быстрый смартфон в мире для мобильных игр.

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