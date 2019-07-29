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Nintendo Switch взломали и установили Android: видео

На знаменитой игровой приставке запустили Android путем взлома

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:55
Благодаря Android можно запускать эксклюзивные игры от NVIDIA
Благодаря Android можно запускать эксклюзивные игры от NVIDIA
Фото: XDA

Популярная игровая приставка Nintendo Switch обзавелась поддержкой полноценного Android. Разработчики ресурса XDA выпустили первую общедоступную прошивку LineageOS 15.1 базирующуюся на Android 8.1.

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Конечно, Android на Nintendo Switch работает не идеально, местами есть "тормоза и глюки", включая ошибки и очень быстрый разряд батареи. Тем не менее, основная функциональность сохранена: можно устанавливать приложения, посещать сайты, играть в видеоигры, запускать эмуляторы. Получается обычный Android-планшет с подключенными контроллерами.

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Android на Nintendo Switch
Android на Nintendo Switch
Фото: XDA

Поскольку Nintendo Switch работает на платформе NVIDIA Tegra X1, поэтому на приставке доступны игры, которые выпускались эксклюзивно для устройств на таком чипе и недоступны для обладателей обычных смартфонов. К таким относятся Borderlands, Portal, War Thunder, Metal Gear Rising, Half-Life 2 – они прекрасно запускаются на Switch.

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Фото: REUTERS/Gary Cameron

Рекавери меню Android на Nintendo Switch
Рекавери меню Android на Nintendo Switch
Фото: XDA

Прошивка является неофициальной, поэтому разработчики не несут никакой ответственности, если пользователь вознамерится попробовать поставить Android на свой Nintendo Switch, а она затем сломается. Также не стоит просить помощи у Nintendo, ведь для данной процедуры придется взломать приставку, а значит потерять гарантию и поддержку. Поэтому данная процедура подходит только для опытных энтузиастов, которые уверены в своих силах.

Список проблем, с которыми пользователи столкнутся при установке Android на Nintendo Switch:

  • Крайне низкое время автономной работы.
  • Не работает автоповорот экрана.
  • Вывод изображения через док-станцию не работает.
  • Нет индикатора зарядки (но приставка будет заряжаться).
  • Некоторые приложения будут неправильно обрабатывать входные данные джойкона.
  • Ложные срабатывания сенсорного экрана.
  • Скриншоты не работают.
  • WiFi может внезапно перестать работать.

Неофициальная игра, запущенная на Nintendo Switch
Неофициальная игра, запущенная на Nintendo Switch
Фото: XDA

Напомним, что ранее на Android выпустили игру Doom в честь 25-летия великой серии шутеров. Также на прошлой неделе ASUS выпустила самый быстрый смартфон в мире для мобильных игр.

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Источники: Engaget , XDA
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