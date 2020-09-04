Nintendo возродит культовую игровую приставку "Ну, погоди!": видео
Новая игровая консоль выйдет под названием Game & Watch: Super Mario Bros Nintendo
Nintendo провела онлайновую презентацию к 35-летию игрового сериала Super Mario. В честь этого события японская компания сделала несколько громких анонсов, среди которых возрождение культовой карманной игровой приставки Game & Watch: Super Mario Bros. Она будет выпущена в продажу 13 ноября 2020 года, сообщает The Verge.
Эта портативка известна и в постсоветских странах, поскольку ее клонировали и выпускали под названием "Электроника", самой знаменитой из которых была "Ну, погоди!". Поэтому такой анонс может вызвать теплые чувства у тех, кому в детстве родители покупали такой чудо-девайс.
На создание Game & Watch: Super Mario Bros Nintendo вдохновили оригинальные игровые системы Game & Watch, выпускавшиеся ею в 1980-х годах. Они включали в себя по одной игре и могли использоваться в качестве часов, тогда как новая версия предложит сразу несколько встроенных игр (Super Mario Bros, Super Mario Bros: The Lost Levels и Game & Watch: Ball в стиле Марио), а также цветной экран.
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Портативка получит удобную крестовину, а встроенная функция часов будет дополнена 35 анимациями с персонажами игровых серий Nintendo. Стоимость устройства на старте продаж составит 49,99 доллара (1385 гривен).
Стоит отметить, что Nintendo не первый раз возрождает "древние" игровые приставки собственного производства. Ранее ею уже были перевыпущены Nintendo NES (известная у нас как Dendy и Super Nintendo Classic Mini – обе даже сейчас пользуются огромным успехом.
Напомним, что ранее Microsoft случайно рассекретила новую игровую приставку Xbox Series S. В то же время Sony открыла предзаказ на PlayStation 5.
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