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Nintendo возродит культовую игровую приставку "Ну, погоди!": видео

Сегодня, 07:26

Новая игровая консоль выйдет под названием Game & Watch: Super Mario Bros Nintendo

Nintendo провела онлайновую презентацию к 35-летию игрового сериала Super Mario. В честь этого события японская компания сделала несколько громких анонсов, среди которых возрождение культовой карманной игровой приставки Game & Watch: Super Mario Bros. Она будет выпущена в продажу 13 ноября 2020 года, сообщает The Verge.

Эта портативка известна и в постсоветских странах, поскольку ее клонировали и выпускали под названием "Электроника", самой знаменитой из которых была "Ну, погоди!". Поэтому такой анонс может вызвать теплые чувства у тех, кому в детстве родители покупали такой чудо-девайс.

На создание Game & Watch: Super Mario Bros Nintendo вдохновили оригинальные игровые системы Game & Watch, выпускавшиеся ею в 1980-х годах. Они включали в себя по одной игре и могли использоваться в качестве часов, тогда как новая версия предложит сразу несколько встроенных игр (Super Mario Bros, Super Mario Bros: The Lost Levels и Game & Watch: Ball в стиле Марио), а также цветной экран.

Смотрите также в сюжете о ролевых играх для взрослых:

Портативка получит удобную крестовину, а встроенная функция часов будет дополнена 35 анимациями с персонажами игровых серий Nintendo. Стоимость устройства на старте продаж составит 49,99 доллара (1385 гривен).

Game & Watch: Super Mario Bros
Game & Watch: Super Mario Bros
Фото: The Verge

Стоит отметить, что Nintendo не первый раз возрождает "древние" игровые приставки собственного производства. Ранее ею уже были перевыпущены Nintendo NES (известная у нас как Dendy и Super Nintendo Classic Mini – обе даже сейчас пользуются огромным успехом.

Game & Watch: Super Mario Bros
Game & Watch: Super Mario Bros
Фото: The Verge

Напомним, что ранее Microsoft случайно рассекретила новую игровую приставку Xbox Series S. В то же время Sony открыла предзаказ на PlayStation 5.

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Super Mario игровая приставка консоль Nintendo
Источник: The Verge
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