Nintendo выпустит игровую приставку с поддержкой 4K для битвы с Sony и Microsoft

Nintendo Switch 4K Pro появится приблизительно в начале 2021 года, сообщают инсайдеры

Не успела Nintendo Switch развернуться в полную силу, как появились слухи о том, что японская компания готовится выпустить новую игровую приставку с поддержкой разрешения 4K. Инсайдеры сообщают, что новая консоль поступит в продажу в начале 2021 года, буквально через несколько месяцев после выхода Xbox Series X от Microsoft и PlayStation 5 от Sony, сообщает Bloomberg.

Хотя мощность и графика не являются основными достоинствами Nintendo Switch, ходят слухи, что Nintendo хочет выпустить обновленную версию своей гибридной консоли, которая будет меньше похожа на пережиток прошлого по сравнению с PS5 и Xbox Series X.

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Taipei United Daily News (UDN) сообщает, что Nintendo уже во всю работает над новой моделью. Хотя ее спецификации остаются засекреченными, всплыла информация лишь о том, что следующий Switch будет иметь "большую вычислительную мощность и выдавать графику высокой четкости 4K". По словам Bloomberg, что в этом году Nintendo намеренно сократила количество анонсов новых игр, поскольку компания хочет выпустить новые проекты для обновленного Switch в следующем году.

Nintendo Switch Фото: Unsplash

Еще в январе аналитик Серхан Тото из Kantan Games утверждал, что Nintendo Switch 4K Pro появится приблизительно в конце 2020 года. Но президент Nintendo Шунтаро Фурукава быстро опроверг это заявление, подтвердив, что компания не планирует выпускать новую модель Switch в этом году. Однако глава компании никогда не отрицал факт существования Switch 4K Pro, и похоже, что мы увидим его в 2021 году.

А пока Nintendo Switch является самой востребованной игровой приставкой на текущий момент. С момента запуска в 2017 году было продано 61 миллион единиц этих консолей. Спрос на домашние развлечения вырос после введения карантина вследствие распространения коронавируса, что сделало взрывной спрос на портативную приставку – люди буквально сметают их с полок.

Напомним, что ранее Dell создала конкурента Nintendo Switch на Windows 10. Также недавно на приставке Nintendo Switch запустили Android 10.

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