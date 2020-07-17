Nissan представил футуристический электрический внедорожник Ariya

Электрический внедорожник Nissan Ariya обладает дальностью пробега в 480 километров и ценой в 40 тысяч долларов

Автоконцерн Nissan сделал сразу два больших анонса на автомобильном рынке – представил свой первый электрический внедорожник Ariya, а также показал новый логотип своей компании, который не менялся последние 20 лет, сообщает Caranddriver.

Уникальности кроссоверу Ariya придает тот факт, что серийная версия выглядит практически идентично концепции, представленной автопроизводителем на Токийском автосалоне в прошлом году. Также новинка поможет разбавить модельный ряд своих электромобилей, который пока был знаменит лишь хэтчбеком Leaf.

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Силовая установка Ariya

Среднеразмерный электрический внедорожник Ariya ведет Nissan к следующему поколению электромобилей. Кроссовер обладает множеством высокотехнологичных функций на борту, в том числе обновления прошивок "по воздуху", батареи с жидкостным охлаждением и двойные экраны с полноцветным дисплеем.

Среднеразмерный электрический внедорожник Ariya с новым логотипом Фото: Motor1

Что касается трансмиссии, Nissan предлагает варианты с передним и полным приводом, каждый с двумя аккумуляторами разных размеров. Модель FWD начального уровня будет стоить 40 тысяч долларов США и получит один двигатель и батарею мощностью 63 кВт*ч, развивающую мощность в 215 л.с., а для увеличения дальности до 480 километров может быть установлен дополнительный блок мощностью 87 кВт*ч.

Nissan Ariya Фото: TechSpot

Полноприводная версия оснащается двумя двигателями с вышеупомянутыми батареями и будет развивать мощность до 389 л.с. Однако за высокую мощность придется расплачиваться меньшей дальностью пробега на одном заряде, а также уменьшенным багажником из-за системы полного привода. Nissan отмечает, что модульная платформа, на которой работает Ariya, также будет лежать в основе ее будущих электромобилей, хотя пока неизвестно, какой стандарт зарядки будет использовать компания.

Салон Ariya

В салоне используется пара 12,3-дюймовых сенсорных экранов для отображения приборов и навигации. Информационно-развлекательная система автомобиля будет поддерживать беспроводные Apple CarPlay, Android Auto и Amazon Alexa. По всей ширине салона позади дисплеев проходит полоса мягкого рассеянного света, в то время как под экранами находится вентиляционное отверстие с отделкой из искусственного дерева, которое прерывается только двухспицевым рулевым колесом и кнопкой аварийной остановки. Под ними находится ряд сенсорных кнопок управления климат-контролем, которые находятся рядом с механической кнопкой зажигания. Все элементы управления выгравированы на обшивке.

Nissan Ariya Фото: TechSpot

Центральная консоль — это еще одна высокотехнологичная зона с сенсорным управлением для выбора режимов вождения, включением/выключением электронной педали Nissan и беспроводной точкой зарядки, а также со скользящей крышкой держателя чашек для кофе и селектором передач.

Пятиместная Ariya обладает складным вторым рядом сидений. Объем грузового пространства по умолчанию составляет 500 литров в переднеприводном варианте и 445 литров в полноприводном исполнении. Внедорожник также обладает множеством активных и пассивных технологий безопасности на борту, включая автоматическое экстренное торможение, предупреждение о выезде с полосы движения, мониторинг слепых зон, оповещение о перекрестном движении сзади и автоматическими фарами дальнего света в стандартной комплектации.

Nissan Ariya Фото: TechSpot

Несмотря на высокий профиль Ariya, Nissan уверяет, что система полного привода внедорожника была вдохновлена ​​моделью GT-R и использует систему разделения крутящего момента, аналогичную известному спортивному автомобилю. Автомобиль поступит в продажу в Японии в середине 2021 года, в то время как покупатели из США могут ожидать его появления через несколько месяцев.

Новая эмблема

Nissan также представил новый, более упрощенный логотип. Этот ребрендинг должен помочь компании возродиться в качестве основного игрока в автомобильной промышленности.

Новый плоский дизайн логотипа Nissan Фото: Nissan

Новый логотип по-прежнему представляет собой круг, пересекаемый именем Nissan заглавными буквами. Однако название теперь более автономное, с меньшей физической связью с кругом, который он пересекает. Круг в новом логотипе неполный, с небольшим зазором, где имя Nissan делит его пополам, в то время как внешнее кольцо старого логотипа было сплошным кругом. Еще одно заметное изменение заключается в увеличенном расстоянии между буквами.

Новый логотип Nissan Фото: Cars

Nissan говорит, что процесс редизайна был начат в 2017 году с целью сделать новый логотип "тонким, легким и гибким". Еще одно требование состояло в том, чтобы он выглядел хорошо при освещении на будущих моделях EV, в конструкции которых будут 20 светодиодов, освещающих логотип компании на передней части автомобиля.

Как и другие автопроизводители, которые изменили свои логотипы, эмблема Nissan тоже использует новомодный плоский и упрощенный дизайн для лучшей адаптации к цифровому использованию. По словам Nissan, логотип будет постепенно появляться на различных платформах бренда.

Напомним, что ранее BMW сменила логотип бренда с консервативного на радужный в честь поддержки ЛГБТ сообщества. Также ранее Илон Маск рассекретил значение логотипа Tesla.

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