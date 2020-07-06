НЛО над Токио: огненный шар взорвался силой 150 тонн тротила

Огненный шар из космоса врезался в атмосферу Земли мощной вспышкой и оглушительным взрывом

Ночное небо над Токио осветил внеземной объект. Яркий НЛО в виде гигантского шара вошел в атмосферу Земли над Японией, оглушительным грохотом пролетел над столицей, а затем взорвался силой в 150 тонн тротила, сообщает Japan Times. Снятые очевидцами и камерами наблюдения ролики показывают, как в 2:30 ночи по местному времени появившийся в небе объект летит невероятно быстро и при этом сияет зелеными и пурпурными оттенками.

Власти Японии утром в пятницу 3 июля успокоили жителей, объяснив произошедшее астероидом, который вошел в атмосферу Земли, нагрелся до очень высоких температур, превратившись в болид, а близ поверхности взорвался. Это подтвердила Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, инфразвуковые станции мониторинга которой зафиксировали космический обломок. Международная метеорологическая организация сообщает, что метеорит был виден из значительной части японского региона Канто.

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"Мы смогли рассчитать энергию источника входящего астероида примерно 150 метрических тонн в тротиловом эквиваленте", – говорится в сообщении в блоге IMO.

По оценкам IMO, космическая порода могла иметь диаметр около 1,6 метра и массу в 1,8 тонн. Для сравнения: метеорит, взорвавшийся над Россией в 2013 году и разбивший тысячи окон в городе Челябинске, был, вероятно, в 10–20 раз массивнее.

Огненные шары – обычное, хотя и очень редкое явление. Еще реже они достигают поверхности так близко, чтобы взорваться оглушительным грохотом.

Напомним, что ранее над США пронесся метеорит. Также ранее "пришельца" из космоса над Австралией сняли на видео.

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