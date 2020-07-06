Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

НЛО над Токио: огненный шар взорвался силой 150 тонн тротила

Сегодня, 08:35

Огненный шар из космоса врезался в атмосферу Земли мощной вспышкой и оглушительным взрывом

Ночное небо над Токио осветил внеземной объект. Яркий НЛО в виде гигантского шара вошел в атмосферу Земли над Японией, оглушительным грохотом пролетел над столицей, а затем взорвался силой в 150 тонн тротила, сообщает Japan Times. Снятые очевидцами и камерами наблюдения ролики показывают, как в 2:30 ночи по местному времени появившийся в небе объект летит невероятно быстро и при этом сияет зелеными и пурпурными оттенками.

Власти Японии утром в пятницу 3 июля успокоили жителей, объяснив произошедшее астероидом, который вошел в атмосферу Земли, нагрелся до очень высоких температур, превратившись в болид, а близ поверхности взорвался. Это подтвердила Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, инфразвуковые станции мониторинга которой зафиксировали космический обломок. Международная метеорологическая организация сообщает, что метеорит был виден из значительной части японского региона Канто.

Смотрите также в сюжете об истории первого найденного НЛО:

"Мы смогли рассчитать энергию источника входящего астероида примерно 150 метрических тонн в тротиловом эквиваленте", – говорится в сообщении в блоге IMO.

По оценкам IMO, космическая порода могла иметь диаметр около 1,6 метра и массу в 1,8 тонн. Для сравнения: метеорит, взорвавшийся над Россией в 2013 году и разбивший тысячи окон в городе Челябинске, был, вероятно, в 10–20 раз массивнее.

Огненные шары – обычное, хотя и очень редкое явление. Еще реже они достигают поверхности так близко, чтобы взорваться оглушительным грохотом.

Напомним, что ранее над США пронесся метеорит. Также ранее "пришельца" из космоса над Австралией сняли на видео.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Найден способ остановить апокалипсис на Земле Трамп намекнул, что готов раскрыть секретные данные о НЛО В небе замечен загадочный НЛО: власти отправили вертолет для проверки, видео НЛО или метеор: "пришельца" из космоса над Австралией сняли на видео
Япония взрыв нло астероид метеорит
Источник: Japan Times
Реклама

Новости партнеров

Место знаменитой рыбалки из «Бриллиантовой руки» спустя 50 лет
Место знаменитой рыбалки из «Бриллиантовой руки» спустя 50 лет
Ротару забыла про возраст, покорив роскошной фигурой на пляже
Ротару забыла про возраст, покорив роскошной фигурой на пляже
Влад Яма впервые не стал закрывать лицо сына на фото
Влад Яма впервые не стал закрывать лицо сына на фото
Якщо хочете прожити довше. Що їсти та пити в спеку
Якщо хочете прожити довше. Що їсти та пити в спеку

Популярные статьи

Вчера, 17:12Events

Гадания на Ивана Купала-2020: ТОП-5 самых популярных предсказаний

Вчера, 15:53Food

Как заготовить маринованный перец на зиму: ТОП-5 рецептов

Вчера, 13:10Food

Как приготовить малиновое варенье: ТОП-5 рецептов

Вчера, 10:15Events

Лунное затмение и полнолуние 5 июля: что ни в коем случае нельзя делать

4 июляТехно

Парад планет 4 июля 2020: что произойдет на самом деле

4 июляПсихология

Ивана Купала-2020: действенные обряды для незамужних девушек

4 июляТехно

Лунное затмение и полнолуние 5 июля 2020: как наблюдать космическое событие

4 июляFun

4 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

3 июляEvents

Календарь затмений-2020: даты и влияние

3 июляШоу-бизнес

"Афродита": внучка Софии Ротару восхитила идеальной фигурой в купальнике

3 июляШоу-бизнес

За два часа до смерти: отец Анастасии Тропицель опубликовал последнее видео блогера

3 июляПсихология

Как позаботиться о своем психическом здоровье: пять полезных привычек на каждый день

3 июляШоу-бизнес

"Никак не нарадуюсь": жена MONATIK похвасталась подарком певца на годовщину свадьбы

3 июляСтиль

Уроки красоты: учимся рисовать идеальные стрелки

3 июляШоу-бизнес

Алла Пугачева и Максим Галкин устроили пикник во дворе своего особняка: душевное видео

3 июляШоу-бизнес

Кейт Миддлтон и принц Уильям могут отправить принца Джорджа в школу-интернат

Новости партнеров

Помнишь девочку из «Голубой лагуны»? Взгляни на нее 40 лет спустя
Помнишь девочку из «Голубой лагуны»? Взгляни на нее 40 лет спустя
ТОП-25 продуктов, которые обязаны быть в вашем рационе
ТОП-25 продуктов, которые обязаны быть в вашем рационе
Кабачковая икра на зиму: домашняя консервация без стерилизации
Кабачковая икра на зиму: домашняя консервация без стерилизации
Фото свадьбы Макаревича слили в сеть, невеста на 30 лет моложе
Фото свадьбы Макаревича слили в сеть, невеста на 30 лет моложе
19-летняя дочь Ефремова сделала шокирующее заявление
19-летняя дочь Ефремова сделала шокирующее заявление
Три знака Зодиака более счастливы, когда одиноки - астрологи
Три знака Зодиака более счастливы, когда одиноки - астрологи
В Сети восхитились снимком Аллы Пугачевой в купальнике
В Сети восхитились снимком Аллы Пугачевой в купальнике
Маленькая Швейцария. Почему вам стоит посетить Букский каньон
Маленькая Швейцария. Почему вам стоит посетить Букский каньон

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять