Nokia готовит сверхдешевый кнопочный телефон на Android
HMD Global сертифицировала таинственный телефон Nokia 400 4G с кнопками и "урезанным" Android
На рынке смартфонов доминируют две мобильные операционные системы – Google Android и Apple iOS. В то время, когда iOS ограничена собственными устройствами Apple, похоже, что Android собираются адаптировать под кнопочные телефоны. Первым таким устройством станет мобильный телефон Nokia в сверхбюджетном сегменте.
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Как сообщают разработчики на XDA, на веб-сайте Wi-Fi Alliance появилась информация о новой модели телефона от владельца бренда Nokia HMD Global. Телефон называется Nokia 400 4G (модель TA-1208) и является классическим мобильным телефоном, но операционная система указана как GAFP, которая считается "урезанной" адаптивной версией Android.
На данный момент HMD Global официально не заявила о планирует для Nokia 400 4G, но тот факт, что он был сертифицирован Wi-Fi Alliance, определенно намекает, что это подлинное устройство, готовящееся к выпуску в продажу. Возможно, мы услышим что-то официальное на Google I/O в мае.
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Это не первый раз, ширятся слухи об использовании Android в мобильниках. Еще в июле прошлого года 9To5Google опубликовал изображение телефона, который очень похож на телефон Nokia, работающий под управлением мобильной операционной системы от Google.
HMD Global уже предлагает несколько очень дешевых смартфонов под управлением Android, а Nokia 2.3 за 129 долларов является отличным примером. В случае с кнопочными телефонами их ценник может быть вполовину ниже.
Напомним, что ранее Nokia хотела возродить легендарный мобильный телефон. Также напомним, что в последнее время кнопочные телефоны становятся все популярнее.
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