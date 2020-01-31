Nokia готовит сверхдешевый кнопочный телефон на Android

HMD Global сертифицировала таинственный телефон Nokia 400 4G с кнопками и "урезанным" Android

Nokia 400 4G будет работать на Android Фото: Unsplash

На рынке смартфонов доминируют две мобильные операционные системы – Google Android и Apple iOS. В то время, когда iOS ограничена собственными устройствами Apple, похоже, что Android собираются адаптировать под кнопочные телефоны. Первым таким устройством станет мобильный телефон Nokia в сверхбюджетном сегменте.

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Как сообщают разработчики на XDA, на веб-сайте Wi-Fi Alliance появилась информация о новой модели телефона от владельца бренда Nokia HMD Global. Телефон называется Nokia 400 4G (модель TA-1208) и является классическим мобильным телефоном, но операционная система указана как GAFP, которая считается "урезанной" адаптивной версией Android.

Nokia 400 4G (справа) на Android Фото: 9to5google

На данный момент HMD Global официально не заявила о планирует для Nokia 400 4G, но тот факт, что он был сертифицирован Wi-Fi Alliance, определенно намекает, что это подлинное устройство, готовящееся к выпуску в продажу. Возможно, мы услышим что-то официальное на Google I/O в мае.

Это не первый раз, ширятся слухи об использовании Android в мобильниках. Еще в июле прошлого года 9To5Google опубликовал изображение телефона, который очень похож на телефон Nokia, работающий под управлением мобильной операционной системы от Google.

Интерфейс Android под кнопочные телефоны Фото: 9to5google

HMD Global уже предлагает несколько очень дешевых смартфонов под управлением Android, а Nokia 2.3 за 129 долларов является отличным примером. В случае с кнопочными телефонами их ценник может быть вполовину ниже.

Напомним, что ранее Nokia хотела возродить легендарный мобильный телефон. Также напомним, что в последнее время кнопочные телефоны становятся все популярнее.

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