Nokia обновила смартфоны до Android 10

Android 10 получили две модели: флагман Nokia 9 PureView и среднеценовой Nokia 7.1

Nokia 7.1 получит обновление на следующей неделе Фото: Unsplash

Android 10 медленно, но все же начинает постепенно появляться на смартфонах. Владельцам смартфонов Nokia повезло – новая прошивка появляется на этих смартфонах быстрее, чем на Samsung и Xiaomi. Nokia 8.1 обновилась до Android 10 в октябре, а на теперь пришло время флагману Nokia 9 PureView и среднеценовому Nokia 7.1 получать новый апдейт. Об этом сообщает Android Police.

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Nokia 9 PureView станет вторым телефоном компании, который получит Android 10. Некоторые владельцы Reddit уже успешно установили обновление. По словам генерального директора HMD Global Арто Нуммела, Nokia 7.1 получит Android 10 на следующей неделе, а в январе обновление выйдет для Nokia 7 Plus, 6.1 и 6.1 Plus.

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Телефоны Nokia вместе с Android 10 получат ряд заметных функций, таких как темный режим, улучшенные средства управления жестами и более точные настройки конфиденциальности – это лишь малая часть улучшений.

Как показывает практика, обновление Android выходит волнами — сначала в тестовом режиме для узкого круга пользователей, а потом постепенно система приходит всем, если нет большого числа жалоб. Так что нужно периодически проверять доступ к новому Android в настройках смартфона.

Компания следует своему плану по обновлению всех актуальных смартфонов до Android 10. Так выглядит расписание:

План обновления смартфонов Nokia до Android 10 Фото: Android Police

Остальные модели получат обновление в 2020 году. HMD Global намерена обновить практически всю линейку своих актуальных моделей до Android 10, заканчивая аппаратами Nokia 1, 2.1, 3.1 и 5.1.

Напомним, что ранее Nokia обещала захватить сети 5G дешевыми смартфонами. В то же время компания HMD Global собирается возродить заново легендарный смартфон Nokia.

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