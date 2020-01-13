Nokia возродит еще один легендарный мобильный телефон

Ретро-модель Nokia будет анонсирована на Китайский новый год 2020

В 2020 году появится еще один ретро-фон Nokia Фото: TechRadar

Финская компания HMD Global продолжит традицию воплощения в жизнь легендарных телефонов Nokia. В этом году будет выпущена еще одна кнопочная мобилка. Название новинки не сообщается, однако известно, что это будет одна из популярных классических моделей из 2000-х годов. Новинку представят в китайский Новый год – 25 января 2020 года. Об этом сообщает Is The Message.

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Топ-менеджер финской компании Юхо Сарвикас через свой аккаунт в социальных сетях объявил, что воплотит в жизнь еще одну ретро-модель. Однако название ее оглашать не стал, лишь добавив, что нужно подождать официального анонса.

Решения HMD Global перевыпускать классические кнопочные "звонилки" оказалось очень успешным. В 2017 году финны выпустили Nokia 3310 и это был грандиозный успех. На фоне ностальгических чувств многие не могли пройти мимо классического телефона, который получил ряд улучшений. Так модель 2017 года получила цветной 2,4-дюймовый экран с разрешением 320х240 пикселей, 2 МП фотокамеру, поддержку карт памяти MicroSD, а сам телефон был легче и тоньше оригинального аппарата. Позже компания обновила модель и добавила поддержку 4G, Wi-Fi и возможность работы в качестве точки доступа

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В 2018 году компания показала новую версию бананофона Nokia 8110, оригинальная версия которого вышла в 1997 году. В 2019 году была представлена новая раскладушка 2720 Flip — переиздание телефон Nokia 2720 Fold, вышедшего в 2009 году.

Напомним, что ранее Motorola перевыпустила популярную модель телефона-раскладушки RAZR. Также напомним, что в последнее время кнопочные телефоны становятся все популярнее.

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