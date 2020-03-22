Nokia за 42 доллара: HMD Global перевыпустила легендарный телефон

Модель Nokia 8.3 5G может соперничать с флагманами, а Nokia 5310 призван разжечь чувства ностальгии и вернуть 2007 год

HMD Global, компания, ответственная за возвращение бренда Nokia на мировой рынок, объявила о выпуске новых бюджетных и среднеценовых мобильных телефонов. Модельный ряд 2020 года включает в себя Nokia 8.3 с поддержкой 5G и системой камер, которая может соперничать с мировыми флагманами, и скромный Nokia 5310, призванный разжечь чувство ностальгии по кнопочным мобильникам.

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Как следует из названия, Nokia 8.3 5G действительно поддерживает 5G-сети, а HMD утверждает: их смартфон поддерживает более широкий диапазон мобильных сетей пятого поколения, чем конкуренты. Однако Nokia 8.3 5G акцентирует больше внимания на своих камерах Zeiss, особенно видео. На задней панели расположены четыре камеры, включая основную 64-мегапиксельную, 12-мегапиксельную сверхширокоугольную, 2-мегапиксельную макросъемку и 2-мегапиксельный датчик глубины. Среди множества функций камеры: захват видео 4K, соотношение сторон 21:9 и алгоритмы для создания таких эффектов, как блики на объективе.

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Внутри Nokia 8.3 5G работает на базе процессора Snapdragon 765G с аккумулятором емкостью 4500 мАч. Аппарат включает в себя 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ памяти или 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти. Несмотря на то что его называют "8,3", экран на самом деле представляет собой 6,81-дюймовый дисплей. HMD утверждает, что экран может автоматически подстраиваться под условия окружающего освещения, аналогичные дисплеям Apple TrueTone, и масштабировать кадры SDR до HDR.

Nokia 8.3 5G Фото: GSMarena

Также компания объявила о выпуске новых бюджетных телефонов, включая Nokia 5.3, Nokia 1.3 и новую запись в линейке Nokia Originals на основе телефона 5310 с 2007 года. Nokia 5.3 является преемником Nokia 5.1 двухлетней давности. Эта обновленная модель имеет 6,55-дюймовый дисплей и аналогичную матрицу квадрокамер от Nokia 8.3, за исключением того, что основная камера имеет разрешение до 13 мегапикселей, а сверхширокая – 5 мегапикселей. Внутри смартфон работает на базе Snapdragon 665 и обладает 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ памяти. HMD ожидает, что пользователи будут обеспечены двумя днями от батареи 4000 мАч.

Nokia 5.3 Фото: GSMarena

На самой нижней ценовой планке оказался Nokia 1.3 на Android Go. Этот недорогой телефон оснащен 5,71-дюймовым дисплеем, процессором Snapdragon 250 и "умирающим" 3,5-мм разъемом для наушников. К сожалению, он заряжается через микро-USB вместо USB-C.

Последний – это новый телефон на базе телефона Nokia 5310 с 2007 года. Это традиционный кнопочный "моноблок", предназначенный для людей, которым нужна обычная "звонилка" на каждый день. Он работает под управлением операционной системы Nokia Series 30+ и подключается только к сетям 2G.

Nokia 5310 Фото: GSMarena

Цены на смартфоны:

Nokia 8.3 – 650 долларов (6 ГБ ОЗУ, 64 ГБ памяти);

Nokia 8,3 – 695 долларов (8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ памяти);

Nokia 5.3 – 205 долларов;

Nokia 1,3 – 103 доллара;

Nokia 5310 – 42 доллара.

HMD планирует выпустить Nokia 8.3 этим летом, Nokia 5.3 и 1.3 в апреле, а Nokia 5310 – в конце марта.

Напомним, что ранее дешевый смартфон Nokia рухнул в цене. Также напомним, что в последнее время кнопочные телефоны становятся все популярнее.

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