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Нотр-Дам-де-Пари после пожара помогут восстановить компьютеры

Точная цифровая копия Собора Парижской Богоматери была запечатлена архитектором в 2015 году

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:35
Цифровая копия Собора Парижской Богоматери дает надежду на его восстановление
Цифровая копия Собора Парижской Богоматери дает надежду на его восстановление
Фото: Digital Trends

Пожар в Соборе Парижской Богоматери был локализирован, однако историческое здание очень сильно пострадало и будет закрыто на реставрацию, которая потребует колоссального количества средств – различные организации уже пожертвовали на его восстановление почти 600 миллионов евро. По словам экспертов, на восстановление Нотр-Дам-де-Пари потребуется 12 лет. Неожиданно нашлись "помощники", которые помогут восстановить собор в его первозданном виде: оцифрованные данные собора, хранившиеся на компьютере: 3D-карта и трехмерные сканы здания.

Точная цифровая копия здания была запечатлена историком архитектуры (ныне покойным) Эндрю Таллоном в 2015 году. Он использовал лазеры для картирования всего собора, измеряя время, необходимое лазеру для достижения цели и возвращения к точке создания, чтобы создать чрезвычайно точное изображение.

Цифровая копия Собора Парижской Богоматери
Цифровая копия Собора Парижской Богоматери
Фото: Digital Trends

Сканы, которые тщательно запечатлел историк со своим лазером, будут иметь решающее значение для любых будущих усилий по восстановлению. Президент Франции Эммануэль Макрон возглавляет огромные усилия по сбору средств для реставрации Нотр-Драма. Сотни миллионов евро уже пожертвованы, благодаря некоторым богатейшим семьям Франции. 

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Что нужно будет восстанавливать? В первую очередь, шпиль собора, построенный в 1860 году: он рухнул во время пожара. Крыше также был нанесен значительный ущерб: при ее постройке использовали дерево аж 1160-х годов, это одна из старейших кровель в своем роде в мире. К счастью, многие из объектов внутри Нотр-Дама были спасены пожарными — для тушения памятника архитектуры были брошены около 400 пожарных.

Смотрите также в сюжете о том, как тушили пожар в Соборе Парижской Богоматери:


Напомним, что пожар в Соборе Парижской Богоматери помогал тушить робот. Также вы можете оценить ужасные последствия того, как выглядит Собор Парижской Богоматери после пожара.

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Источник: Hi-News
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