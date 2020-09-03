Ноутбук-трансформер от Acer составит серьезную конкуренцию MacBook

Acer Spin 7 получил энергоэффективный процессор Snapdragon 8cx Gen 2 и корпус в форм-факторе трансформера с сенсорным экраном

После того как Apple анонсировала новое поколение MacBook на базе архитектуры ARM под управлением процессора A14 Bionic, другие производители ноутбуков начали понемногу тоже ориентироваться на новообразовавшийся рынок энергоэффективных чипов. Сегодня тайваньская компания Acer представила ноутбук Spin 7, который может составить конкуренцию детища от Apple, сообщает Digital Trends.

После того, как Qualcomm анонсировала новую вычислительную платформу Snapdragon 8cx Gen 2 на выставке IFA, Acer сообщила, что ее новый Spin 7 станет первым в мире ноутбуком, работающим на этом чипе.

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Spin 7 является 14-дюймовым ноутбуком с FHD экраном, покрытым тем же антимикробным стеклом Gorilla Glass, что и в других продуктах Acer. Ноутбук имеет толщину всего 1,6 сантиметра, что делает его портативным вариантом для работы, путешествий и учебы. В настоящее время Acer не сообщает подробностей о времени автономной работы, хотя компания заявила, что аккумулятор Spin 7 хорош для многодневного использования – это действительно возможно, учитывая, насколько энергоэффективными являются процессоры ARM.

Acer Spin 7 Фото: Digital Trends

Самое главное, Spin 7 — это первый ноутбук Acer с Windows 10, работающий на платформе Qualcomm Snapdragon. Ноутбук, скорее всего, будет конкурировать в том же пространстве, что и новая платформа Intel Evo, ранее известная как Project Athena. И Intel, и Qualcomm обещают тонкий и легкий форм-фактор, надежные возможности подключения до 5G, длительное время автономной работы и стабильную производительность для своих платформ.

Acer Spin 7 Фото: Digital Trends

Благодаря трансформируемому форм-фактору, который позволяет экрану ноутбука полностью поворачиваться на шарнире на 360 градусов, вы можете легко переключаться между режимом ноутбука и режимом планшета. А перо Wacom AES 1.0 с 4096 уровнями чувствительности к давлению будет полезно для рисования и делать цифровые заметки на ходу.

Acer Spin 7 Фото: Digital Trends

Другие особенности Spin 7 включают сканер отпечатков пальцев Windows Hello для входа в систему без пароля, экран, который поднимает заднюю часть клавиатуры для более эргономичного набора текста и лучшего терморегулирования, а также место под встроенный стилус. Когда ноутбук поступит в продажу, производитель пока не сообщает.

Напомним, что ранее Toshiba официально прекратила выпускать ноутбуки. Также ранее MacBook перестали заряжаться после обновления.

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