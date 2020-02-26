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Ноутбуки Apple будут работать на процессоре от iPhone

Новые ноутбуки Mac будут работать на мобильном ARM процессоре и меньше греться, чтобы снизить зависимость от Intel

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:28

В 2021 году ожидается появление новых моделей Apple MacBook на совершенно новых процессорах. Известный аналитик Apple Минг-Чи Куо заявил, что компния планирует перевести часть своих компьютеров и ноутбуков Mac на процессоры на базе ARM. Сообщает MacRummors.

Если прогнозы окажутся правдивыми, то Apple вскоре может избавиться от проблемы с зависимостью от поставок чипов компании Intel, которые часто задерживаются. Также чипы страдают от сильного тепловыделения, что вызывает перегрев в топовых моделях MacBook. Компания из Купертино решила перейти на собственный выпуск десктопных процессоров на ARM архитектуре, как сейчас это делает для мобильного направления с чипами Apple A, используемые в iPhone и iPad. К тому же их мощность уже давно подобралась к производительности игровых приставок, вроде Xbox One.

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Apple уже не первый раз высказывала желание снизить свою зависимость от Intel, как поставщика процессоров. Прошлым летом Apple наняла Майка Филиппо, ведущего архитектора процессоров ARM, чтобы помочь с переходом.

Как говорит разработчик Apple Стив Тротон-Смит, если это правда, то следующая WWDC от Apple будет последней перед выпуском ARM для Mac. В идеале Apple хотела бы предоставить разработчикам некоторое время для переходного периода, чтобы адаптировать свои приложения для новой архитектуры.

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Аналитик Минг-Чи Куо отмечает, что первые модели MacBook и iPad Pro будут работать на процессоре ARM, построенном на 5-нм техпроцессе, что сделает их более быстрыми и энергоэффективными, чем оборудование нынешнего поколения, основанное на 7-нм технологии.

Напомним, что ранее был разрушен миф о мощности смартфона Apple iPhone 11 Pro. А недавно Apple приготовила приятный сюрприз владельцам старых iPhone.

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