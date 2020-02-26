Ноутбуки Apple будут работать на процессоре от iPhone

Новые ноутбуки Mac будут работать на мобильном ARM процессоре и меньше греться, чтобы снизить зависимость от Intel

В 2021 году ожидается появление новых моделей Apple MacBook на совершенно новых процессорах. Известный аналитик Apple Минг-Чи Куо заявил, что компния планирует перевести часть своих компьютеров и ноутбуков Mac на процессоры на базе ARM. Сообщает MacRummors.

Если прогнозы окажутся правдивыми, то Apple вскоре может избавиться от проблемы с зависимостью от поставок чипов компании Intel, которые часто задерживаются. Также чипы страдают от сильного тепловыделения, что вызывает перегрев в топовых моделях MacBook. Компания из Купертино решила перейти на собственный выпуск десктопных процессоров на ARM архитектуре, как сейчас это делает для мобильного направления с чипами Apple A, используемые в iPhone и iPad. К тому же их мощность уже давно подобралась к производительности игровых приставок, вроде Xbox One.

Apple уже не первый раз высказывала желание снизить свою зависимость от Intel, как поставщика процессоров. Прошлым летом Apple наняла Майка Филиппо, ведущего архитектора процессоров ARM, чтобы помочь с переходом.

Как говорит разработчик Apple Стив Тротон-Смит, если это правда, то следующая WWDC от Apple будет последней перед выпуском ARM для Mac. В идеале Apple хотела бы предоставить разработчикам некоторое время для переходного периода, чтобы адаптировать свои приложения для новой архитектуры.

Смотрите также в сюжете о том, какие технологии используют в информационной войне:

Аналитик Минг-Чи Куо отмечает, что первые модели MacBook и iPad Pro будут работать на процессоре ARM, построенном на 5-нм техпроцессе, что сделает их более быстрыми и энергоэффективными, чем оборудование нынешнего поколения, основанное на 7-нм технологии.

Напомним, что ранее был разрушен миф о мощности смартфона Apple iPhone 11 Pro. А недавно Apple приготовила приятный сюрприз владельцам старых iPhone.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться