Новая космическая эра: интересные факты о полете SpaceX Crew Dragon

Важно отметить несколько интересных фактов об историческом полете Crew Dragon – от способа управления космическим кораблем до особенностей строения скафандров

Космическая компания Илона Маска SpaceX 30 мая 2020 года открыла новую эру в покорении космоса – ознаменовала собой эпоху частной космонавтики. Запуск космического корабля Crew Dragon при помощи ракеты Falcon 9 в сотрудничестве с NASA на орбиту доказал, что частные компании способны отправлять людей в космос, ничуть не уступая государственным программам, а в некоторых случаях даже превосходят их своими инновационными идеями.

Миссия Demo-2 с экипажем из двух астронавтов — это первый успешный "живой" космический полет для SpaceX. Он также знаменует собой возвращение астронавтов в космос с американской земли впервые с конца эры "Спейс Шаттлов", закончившейся 2011 году.

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Астронавты НАСА Боб Бенкен и Даг Херли сейчас направляются на Международную космическую станцию, где они должны пристыковаться 31 мая в 18:27 по киевскому времени. NASA TV обеспечит онлайновую трансляцию этого исторического события.

"Это было невероятно! Спасибо за отличный полет в космос", – сказал экипаж после выхода на орбиту спустя 12 минут после старта с Земли.

Проведя на МКС от 30 до 119 суток (точное время будет уточнено после состыковки), Бенкен и Херли вернутся на Землю на Crew Dragon. Миссия Demo-2 будет считаться успешно завершенной лишь после удачного приземления космического корабля. Полет докажет состоятельность и независимость американской частной космической программы, которая не будет зависеть от российских кораблей "Союз", используемых для доставки астронавтов на МКС.

Интересные факты о полете Crew Dragon

Важно отметить несколько интересных фактов о полете Crew Dragon. Во-первых, ракета-носитель Falcon 9, используемая для вывода космического корабля Crew Dragon на орбиту, успешно вернулась на Землю, причем не упала в воду, как отработанный материл, а мягко приземлилась на плавучие платформы в Атлантическом океане.

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Во-вторых, полет Crew Dragon проходит в полностью автоматическом режиме. Причем состыковка с МКС тоже будет проходить автономно без участия пилотов. Такой подход является в новинку для астронавтов-ветеранов Херли и Бенкена – в эпоху Шаттлов они управляли ими полностью вручную. Конечно, у экипажа будет возможность взять ручное управление, и оно будет отрабатываться в рамках Demo-2, но основные этапы должны пройти при помощи автоматических систем управления Crew Dragon.

Органы управления Crew Dragon лишены кнопок и переключателей, вместо них – сенсорные панели Фото: space.com

В-третьих, обратите внимание на органы управления Crew Dragon – там полностью отсутствуют какие-либо тумблеры, переключатели, кнопки и даже нет штурвала. Дело в том, что все управление происходит исключительно при помощи больших сенсорных экранов. В случае успешного окончания миссии, сенсорные экраны станут нормой для космических путешествий.

Капсула SpaceX Crew Dragon летит в полностью автоматическом режиме Фото: NASA

В-четвертых, астронавты носят индивидуальные скафандры в комплекте со специальными перчатками, которые позволят им работать с сенсорными экранами. Сами костюмы были разработаны SpaceX в сотрудничестве с дизайнером по костюмам Хосе Фернандесом. У скафандров есть лишь одно соединение для систем охлаждения и связи, а шлем был изготовлен при помощи 3D-принтера.

Напомним, что ранее запуск людей в космос на Crew Dragon состоялся лишь со второго раза, поскольку в первый раз он был отложен из-за непогоды. Также ранее SpaceX обещала доставить человека на Луну за 7 миллиардов долларов.

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