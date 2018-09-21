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Новая линейка экшн-камер GoPro Hero7 — удобство и простота в сочетании с невероятными возможностями

Три новые камеры GoPro Hero 7 оснащены сенсорными экранами, защитой от воды для погружений на глубину до 10 метров, портретным режимом для съемок Stories и имеют непревзойденную стабилизацию изображения

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20 сентября GoPro представила сразу три камеры новой линейки: Hero7 White, Hero7 Silver и Hero7 Black, удовлетворяющие постоянно растущие потребности пользователей экшен-камер: сенсорный экран, защиту от воды без дополнительного бокса и возможность съемки в портретном режиме для публикаций в социальных сетях и трансляций в режиме реального времени. Все представленные модели сохранили ключевые преимущества камер GoPro — компактность, прочность и простое управление, делающих их исключительными.

Самое важное

Линейка GoPro Hero7 предлагает лучший выбор покупателям экшен-камер из трех современных моделей. GoPro Hero7 White — удобство съемки и сенсорный экран по доступной цене, GoPro Hero7 Silver — простота в работе, высокая производительность, включая съемку в разрешении 4К, поддержку GPS и наложение телеметрии на фото и видео. GoPro Hero7 Black — лучшая на рынке экшен-камера с потрясающей производительностью, трехосевой стабилизацией изображения, съемкой 4К на скорости 60 кадров в секунду и возможность ведения трансляций в Facebook в режиме реального времени.

GoPro Hero7 Black: бескомпромиссное качество для тех, кто хочет получить все и сразу

Новый уровень стабилизации видео, стриминг-видео, новый режим SuperPhoto – новые возможности GoPro Hero7 Black делают ее лучшей экшн-камерой в мире и желанным инструментом профессионалов. Новейшая стабилизация изображения HyperSmooth на уровне Karma Grip и новые режимы съемки. TimeWarp, представляющий собой ускоренный Time Lapse со стабилизацией. SuperPhoto, обеспечивающий улучшенную цветопередачу снимков, распознавание сцен и долгожданная возможность ведения прямых трансляций в Facebook. GoPro Hero7 Black оснащена 12-мегапиксельной матрицей, поддерживает HDR, 8-кратный Slo-mo и трехосевую стабилизацию видео.

Рекомендованная розничная цена в Украине 16 499 гривен.

GoPro Hero7 Silver: универсальная производительность и удобство

Эта экшн-камера является "золотой серединой" для требовательных фотографов, нуждающихся в съемке с разрешением 4К, уделяющих внимание высокой производительности и безотказности, ценящих эргономичность работы камер GoPro, заложенных в их ДНК. GoPro Hero7 Silver поддерживает широкий динамический диапазон (WDR), обеспечивающий улучшенное изображение при неравномерном освещении. А встроенный модуль GPS позволяет ей записывать телеметрию и добавлять с помощью приложения GoPro App скорость движения и выбор положения на любом фото и видео, снятом этой камерой.

Рекомендованная розничная цена в Украине 11 999 гривен.

GoPro Hero7 White: яркая, стильная и удобная камера по доступной цене

Прочная и простая в работе камера, обладающая всеми преимуществами камеры GoPro: красочной картинкой, стабилизаций видео, голосовым управлением. Оснащена сенсорным 2-дюймовым экраном, обеспечивающим интуитивное, как в смартфоне, управление и обладающая водонепроницаемостью при съемках на глубине до 10 метров погружения. GoPro Hero7 White позволяет делать отличные 10-мегапиксельные снимки, снимать видео в разрешении 1440 p на скорости до 60 кадров в секунду, имеет режимы съемки 2-кратный slo-mo, Time Lapse, селфи-таймер и функцию touch zoom. Поддерживает работу с фирменным приложением GoPro App для обработки и публикаций фото и видео.

Рекомендованная розничная цена в Украине 8 499 гривен.

"Представленная линейка камер GoPro Hero7 открывает новые возможности для съемки как профессиональным фотографам, блогерам и любителям активной жизни в социальных сетях, так и новичкам, — говорит Юлия Дробышева, директор по PR в сети магазинов "Цитрус". — "Цитрус" уже сегодня готов предложить украинским покупателям всю линейку новых камер GoPro Hero7 по специальным ценам".

Специальные цены на камеры GoPro Hero7 в "Цитрусе"

Цены действительны с 27 сентября по 14 октября 2018 года

GoPro Hero7 Black — 15 499 гривен https://www.citrus.ua/ekshn-kamery/kamera-gopro-hero-7-black-633505.html

GoPro Hero7 Silver — 11 249 гривен https://www.citrus.ua/ekshn-kamery/kamera-gopro-hero-7-silver-633506.html

GoPro Hero7 White — 7 999 гривен https://www.citrus.ua/ekshn-kamery/kamera-gopro-hero-7-white-633507.html

О "Цитрусе"

"Цитрус" — национальная сеть магазинов гаджетов и инновационных технологий, основана в 2000 г. Сегодня "Цитрус" — это ведущий интернет-магазин citrus.ua и сеть из 50 магазинов, работающих в уникальном для Украины формате инновационных развлекательных центров с открытым доступом к товарам, интерактивными зонами виртуальной реальности, электротранспорта, устройств умного дома. "Цитрус" развивает собственную сеть авторизированных сервисных центров и пунктов проката электротранспорта, а также не имеющих аналогов образовательных пространств "ЦеХАБ" и "Цитрус Академия" во флагманских магазинах сети.

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