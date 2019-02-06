Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Новая прошивка iOS для iPhone добавила новую возможность

Бета-версия прошивки больше не страдает от критических "шпионских" ошибок

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:35
Apple предостерегает, что бета-версии прошивок могут работать нестабильно Фото: Deskgram
Apple предостерегает, что бета-версии прошивок могут работать нестабильно
Фото: Deskgram

Компания Apple опубликовала для пользователей бета-версию iOS 12.2 для установки на iPhone, которая доступна с сегодняшнего для всех участников программы тестирования Apple.

Читайте также
Найден способ обойти сканер отпечатков пальцев любого смартфона

Новая прошивка вернула назад групповые видеозвонки FaceTime, которая была временно отключена из-за "шпионской" ошибки. Также были добавлены четыре новых анимодзи для iPhone и iPad с модулем TrueDepth. Полный список нововведений iOS 12.2:

  • Исправлен баг с групповых звонками по FaceTime, который позволял прослушивать пользователей.
  • Новая иконка AirPlay в Пункте управления
  • Повышена стабильность работы всех моделей iPhone, iPad и iPod touch.
  • Устранены ошибки, обнаруженные в первой бета-версии iOS 12.2.
  • Проведены работы по оптимизации операционной системы на всех устройствах.

Читайте также
Apple предупреждает об угрозе использования Jailbreak

Вслед за iOS 12.2 должны появиться бета-версии tvOS 12.2, macOS 10.14.4 и watchOS 5.2 beta 2. Однако стоит понимать, что бета-версии прошивок могут работать нестабильно, поэтому разработчики рекомендуют их ставить только на свой страх и риск. Тем, кто рисковать не хочет, рекомендуют подождать – выход финальной версии iOS 12.2 должен состояться в феврале-марте 2019 года. 

Напомним, что ранее специалисты отметили, что новая защита iPhone оказалась "дырявой". А в прошлом месяце Apple сняла целый фильм на iPhone XS

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Представлен концепт iPhone SE 2: фото У сервисов Apple зафиксировали сбои в работе Apple iPhone 11 получит лазерную камеру и возможности от MacBook Секреты iPhone 2019 раскрыты: камера-циклоп и новый порт для зарядки
iPad iPhone Apple ios обновление прошивка
Источник: iguides.ru
Реклама

Новости партнеров

Ирина Билык удивила поклонников политическим заявлением
Ирина Билык удивила поклонников политическим заявлением
Марина Узєлкова розповіла про своє життя після розлучення
Марина Узєлкова розповіла про своє життя після розлучення
Как выглядят актеры легендарного фильма
Как выглядят актеры легендарного фильма "Гостья из будущего"
5 продуктов, которые помогут быстро вывести алкоголь из организма
5 продуктов, которые помогут быстро вывести алкоголь из организма

Популярные статьи

Вчера, 12:39Wellness

Рыбная диета для похудения: как сбросить шесть килограммов за 10 дней

Вчера, 11:51Психология

Гороскоп на сегодня: Скорпионам нужно расставить приоритеты, а Овнам – держать эмоции при себе

Вчера, 07:35Стиль

Очень эффектно: Мелания Трамп надела все вещи одного цвета

4 февраляШоу-бизнес

"Нет сил терпеть": солистка KAZKA эмоционально обратилась к подписчикам

4 февраляFun

4 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

4 февраляПсихология

Сложные люди: четыре самых вспыльчивых знаков зодиака

4 февраляАфиша

Тони вернется, а Тор злится: появился крутой тизер "Мстителей 4"

4 февраляПсихология

Назван секрет счастья для каждого знака зодиака

4 февраляПсихология

Гороскоп на сегодня: у Близнецов весьма непростой день, а Весам не стоит отказываться от предложений

3 февраляШоу-бизнес

Очевидец рассказал, что происходило перед смертью Децла

3 февраляШоу-бизнес

Смерть рэпера Децла: появились новые подробности

3 февраляШоу-бизнес

Памяти Децла: факты о рэпере и его лучшие хиты

3 февраляШоу-бизнес

Реакция коллег на смерть Децла: Шнуров написал стих, а Тимати вспомнил прошлое

3 февраляШоу-бизнес

Децл хотел инсценировать свою смерть в 35 лет

3 февраляШоу-бизнес

Как мать и жена Децла отреагировали на его смерть

3 февраляШоу-бизнес

Собчак впервые прокомментировала скандал с мужем: Максим навсегда останется родным человеком

Новости партнеров

Ирина Билык удивила поклонников политическим заявлением
Ирина Билык удивила поклонников политическим заявлением
Что произойдет с телом, если стоять в планке каждый день?
Что произойдет с телом, если стоять в планке каждый день?
Ани Лорак и другие: топ-7 самых скандальных разводов
Ани Лорак и другие: топ-7 самых скандальных разводов
Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)
Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)
Врач назвал реанимацию Децла
Врач назвал реанимацию Децла "формальной" и объяснил почему
Жена лучшего бомбардира Италии: от нее сложно отвести взгляд
Жена лучшего бомбардира Италии: от нее сложно отвести взгляд
Яблочный зефир: Для тех, кто следит за своей фигурой
Яблочный зефир: Для тех, кто следит за своей фигурой