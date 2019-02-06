Новая прошивка iOS для iPhone добавила новую возможность

Бета-версия прошивки больше не страдает от критических "шпионских" ошибок

Apple предостерегает, что бета-версии прошивок могут работать нестабильно Фото: Deskgram

Компания Apple опубликовала для пользователей бета-версию iOS 12.2 для установки на iPhone, которая доступна с сегодняшнего для всех участников программы тестирования Apple.

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Новая прошивка вернула назад групповые видеозвонки FaceTime, которая была временно отключена из-за "шпионской" ошибки. Также были добавлены четыре новых анимодзи для iPhone и iPad с модулем TrueDepth. Полный список нововведений iOS 12.2:

Исправлен баг с групповых звонками по FaceTime, который позволял прослушивать пользователей.

Новая иконка AirPlay в Пункте управления

Повышена стабильность работы всех моделей iPhone, iPad и iPod touch.

Устранены ошибки, обнаруженные в первой бета-версии iOS 12.2.

Проведены работы по оптимизации операционной системы на всех устройствах.

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Вслед за iOS 12.2 должны появиться бета-версии tvOS 12.2, macOS 10.14.4 и watchOS 5.2 beta 2. Однако стоит понимать, что бета-версии прошивок могут работать нестабильно, поэтому разработчики рекомендуют их ставить только на свой страх и риск. Тем, кто рисковать не хочет, рекомендуют подождать – выход финальной версии iOS 12.2 должен состояться в феврале-марте 2019 года.

Напомним, что ранее специалисты отметили, что новая защита iPhone оказалась "дырявой". А в прошлом месяце Apple сняла целый фильм на iPhone XS.

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