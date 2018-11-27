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Новый девайс IQOS 3: три главных преимущества

Что нового придумал IQOS: как в Киеве презентовали свежие версии системы нагревания табака IQOS 3 и IQOS 3 Multi

Новинки отличаются от предыдущих моделей не только необычным премиальным дизайном, но и технологическими "фишками": в них добавлен принципиально новый функционал, улучшены основные характеристики и удобство использования.

В Филип Моррис Украина рассказали, что при разработке новых моделей IQOS 3 и IQOS 3 Multi проанализировали отзывы пользователей и учли их пожелания. Более того, не просто учли, а полностью построили новые модели, основываясь на том, что говорят IQOS-пользователи.

1. Дизайн нового IQOS – уровень "Стив Джобс"

Промышленный дизайн тем и отличается от обычного, что должен предусмотреть не только визуальную привлекательность и эстетику, но и функциональность вместе с максимальным удобством и простотой пользовательского опыта.

В новом дизайне гаджет напоминает дорогой смартфон – роскошные цвета и текстуры, скругленные края и сглаженные обтекаемые линии. IQOS 3 – компактнее, чем его предшественник, IQОS 2.4+. Держатель для стиков приятно ложится в ладонь и выглядит очень стильно, покрытие – с приятной матовой текстурой.

Из зарядного устройства убрали крышечку на механической защелке и снабдили гаджет боковой дверцей на магнитном креплении. Теперь держатель не выпадает из футляра, в котором может заряжаться даже при открытой крышке. Благодаря новой форме практически невозможно отправить его на подзарядку "неправильной" стороной, так что теперь можно не бояться повредить его.

Сам футляр (зарядное устройство) также изменился: стал тоньше, лаконичнее и удобнее. Кнопок и светодиодов на нем стало меньше, а индикаторы заряда перенесли на верхний угол.

Еще одна особенность моделей нового поколения IQOS – несколько съемных элементов, которые можно менять на детали других цветов. Благодаря широкой палитре, свой гаджет можно сделать практически неповторимым.

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2. В IQOS 3 и IQOS 3 Multi добавились новые функции

IQOS 3 Multi отличается от "собратьев" не только внешне, но и принципом работы. Так, в этой модели держатель для стиков и подзарядка объединены в одном корпусе, но главное – новинку можно использовать для нагревания до 10 стиков без перерыва – благодаря более мощному аккумулятору, чем у обычного держателя. Настоящая находка для заядлых парильщиков и тех, кому неудобно подзаряжать свой держатель IQOS после каждого использования!

Также IQОS 3 теперь заряжается на 15% (40 сек) быстрее, это позволяет сократить перерыв при использовании стиков Heets, а срок службы аккумулятора разработчики увеличили в два раза.

3. Основные принципы и ценности работы IQOS сохранены

Основные преимущества и принципы работы остались без изменений: IQOS нагревает табак, а не поджигает его, благодаря чему из специальных стиков Heets выделяется пар с приятным табачным вкусом. В отличии от сигаретного дыма, в нем на 90-95% меньше вредных веществ, а на одежде не остается неприятного запаха и пепла. Как и в устройствах второго поколения, о готовности к использованию и завершении сеанса нагревания IQOS оповещает легкой вибрацией и световым сигналом. Также осталась простота в использовании: чтобы разобраться в работе новых IQOS 3 и IQOS 3 Multi, нам понадобилось пара минут.

Приобрести IQОS 3 и IQОS 3 Multi можно будет уже в декабре в авторизированных центрах IQOS и на iqos.ua. Там же продаются и табачные стики Heets четырех видов – практически на любой вкус. Консультанты, работающие в центрах, расскажут, как правильно обращаться с устройством, чтобы оно прослужило как можно дольше, и поделятся полезными секретами использования.