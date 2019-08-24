Новый Chevrolet Bolt EV 2020 опередил все электромобили по дальности пробега

Chevrolet Bolt EV 2020 способна проехать на рекордное для электромобилей расстояние 416 километров (259 миль)

Chevrolet Bolt EV 2020 способен разогнаться до 100 км/ч всего за 6,5 секунд Фото: Business Insider

Chevrolet Bolt EV был важной вехой в индустрии электромобилей. Это был первый электромобиль, преодолевший расстояние более 200 миль (321 км), а также был относительно доступным со стартовой ценой ниже 40 тысяч долларов. Но на достигнутом Chevrolet не остановилась и улучшила батарею, тем самым увеличив автономность хода. Новая модель Chevrolet Bolt EV 2020 способна проехать на рекордное для серийных электромобилей расстояние в 259 миль (416 км), что ставит модель на вершину рейтинга по дальности проезда на одном заряде.

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Рекордный показатель в 259 миль (416 км) первыми обнаружило Агентство по охране окружающей среды, которое составило рейтинг автомобилей по дальности хода на одном заряде, а позже сама Chevrolet подтвердила этот факт. Ожидается, что выходная мощность останется неизменной: 200 лошадиных сила и 360 нм крутящего момента. Ранее автопроизводитель заявлял, что их Chevrolet Bolt EV 2020 способен разогнаться от 0 до 100 км/ч всего за 6,5 секунд.

Chevrolet Bolt EV 2020 Фото: CarThrottle

Автопроизводитель объяснил, что увеличение емкости на 8% было достигнуто путем замены некоторых элементов батареи и внеся "небольшие, но эффективные изменения" в химию элементов. По словам "Шевроле", это позволило увеличить дальность без физической замены аккумуляторной батареи. Аккумуляторная батарея интегрирована в конструкцию автомобиля, поскольку ее замена потребовала бы более масштабного реинжиниринга автомобиля.

Улучшение аккумуляторной батареи не скажется ценнике на Chevrolet Bolt EV 2020, который останется прежним – 37,4 тысяч долларов. Единственное заметное изменение в модели 2020 года – добавление двух новых вариантов цвета Cayenne Orange Metallic и Oasis Blue.

Салон Chevrolet Bolt EV 2020 Фото: AutoNews

Несмотря на внушительный показатель пробега в 416 километров, Bolt EV 2020 хоть и обладает максимальной дальностью в сегменте повседневных электромобилей, но на практике отрыв оказывается небольшим. Конкуренты активно наступают на пятки. Hyundai Kona Electric может похвастаться дальностью в 415 км (всего на километр меньше от Chevrolet), Kia Soul EV – 391 км, Kia Niro – 384 км. Свежая Tesla Model 3 также обладает неплохим показателем дальности в 384 км. В конце рейтинга оказывается Nissan Leaf Plus с автономностью хода 363 километра.

У General Motors есть планы относительно увеличения поставок электромобилей. Получив точку опоры с Bolt EV, GM планирует выпустить 20 новых моделей электромобилей по всему миру к 2023 году, в том числе с улучшенными аккумуляторами, которые должны еще больше увеличить автономность хода.

Тем не менее, рекордсменом по дальности хода является прототип Lightyear One, который благодаря солнечным панелям способен проехать до 725 километров. Новинка пока существует в единственном экземпляре.

Напомним, что ранее Opel выпустил первый в мире электромобиль для раллийных гонок. А недавно Ferrari создала самый мощный гибридный суперкар.

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