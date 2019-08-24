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Новый Chevrolet Bolt EV 2020 опередил все электромобили по дальности пробега

Chevrolet Bolt EV 2020 способна проехать на рекордное для электромобилей расстояние 416 километров (259 миль)

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:25
Chevrolet Bolt EV 2020 способен разогнаться до 100 км/ч всего за 6,5 секунд
Chevrolet Bolt EV 2020 способен разогнаться до 100 км/ч всего за 6,5 секунд
Фото: Business Insider

Chevrolet Bolt EV был важной вехой в индустрии электромобилей. Это был первый электромобиль, преодолевший расстояние более 200 миль (321 км), а также был относительно доступным со стартовой ценой ниже 40 тысяч долларов. Но на достигнутом Chevrolet не остановилась и улучшила батарею, тем самым увеличив автономность хода. Новая модель Chevrolet Bolt EV 2020 способна проехать на рекордное для серийных электромобилей расстояние в 259 миль (416 км), что ставит модель на вершину рейтинга по дальности проезда на одном заряде.

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Рекордный показатель в 259 миль (416 км) первыми обнаружило Агентство по охране окружающей среды, которое составило рейтинг автомобилей по дальности хода на одном заряде, а позже сама Chevrolet подтвердила этот факт. Ожидается, что выходная мощность останется неизменной: 200 лошадиных сила и 360 нм крутящего момента. Ранее автопроизводитель заявлял, что их Chevrolet Bolt EV 2020 способен разогнаться от 0 до 100 км/ч всего за 6,5 секунд.

Chevrolet Bolt EV 2020
Chevrolet Bolt EV 2020
Фото: CarThrottle

Автопроизводитель объяснил, что увеличение емкости на 8% было достигнуто путем замены некоторых элементов батареи и внеся "небольшие, но эффективные изменения" в химию элементов. По словам "Шевроле", это позволило увеличить дальность без физической замены аккумуляторной батареи. Аккумуляторная батарея интегрирована в конструкцию автомобиля, поскольку ее замена потребовала бы более масштабного реинжиниринга автомобиля.

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Улучшение аккумуляторной батареи не скажется ценнике на Chevrolet Bolt EV 2020, который останется прежним – 37,4 тысяч долларов. Единственное заметное изменение в модели 2020 года – добавление двух новых вариантов цвета Cayenne Orange Metallic и Oasis Blue.

Салон Chevrolet Bolt EV 2020
Салон Chevrolet Bolt EV 2020
Фото: AutoNews

Несмотря на внушительный показатель пробега в 416 километров, Bolt EV 2020 хоть и обладает максимальной дальностью в сегменте повседневных электромобилей, но на практике отрыв оказывается небольшим. Конкуренты активно наступают на пятки. Hyundai Kona Electric может похвастаться дальностью в 415 км (всего на километр меньше от Chevrolet), Kia Soul EV – 391 км, Kia Niro – 384 км. Свежая Tesla Model 3 также обладает неплохим показателем дальности в 384 км. В конце рейтинга оказывается Nissan Leaf Plus с автономностью хода 363 километра.

У General Motors есть планы относительно увеличения поставок электромобилей. Получив точку опоры с Bolt EV, GM планирует выпустить 20 новых моделей электромобилей по всему миру к 2023 году, в том числе с улучшенными аккумуляторами, которые должны еще больше увеличить автономность хода.

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Тем не менее, рекордсменом по дальности хода является прототип Lightyear One, который благодаря солнечным панелям способен проехать до 725 километров. Новинка пока существует в единственном экземпляре.

Напомним, что ранее Opel выпустил первый в мире электромобиль для раллийных гонок. А недавно Ferrari создала самый мощный гибридный суперкар.

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Источник: Digital Trends
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