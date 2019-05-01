Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Новый дизайн: Facebook изменится до неузнаваемости

Facebook откажется от важного элемента меню, которое было неизменным 15 лет

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:35
Facebook ждут серьезные перемены
Facebook ждут серьезные перемены
Фото: Pixabay

Во время ежегодной конференции F8, которая состоялась 30 апреля, Марк Цукерберг объявил о серьезной модернизации Facebook, которая станет проще, быстрее и получит современный красивый дизайн. Вместе с веб-версией было анонсировано новое приложение Facebook Messenger для Windows и macOS.

Официальное название обновления – FB5. В Facebook также уберут синюю плашку меню, которая оставалась неизменной на протяжении 15 лет – этот цвет останется в логотипе, ссылках и иконках. В новом дизайне будут преобладать светлые тона, которые нынче в моде, а также будет сделан упор на минимализм, который был перенят у Instagram.

Читайте также
Facebook скопировал полезную функцию у Viber и Telegram

В новом Facebook будет уделено много внимания группам, которые сейчас стали слишком громоздкими. Ради этого структура страницы претерпит серьезные изменения: слева пользователь будет видеть меню с группами и приложениями внутри Facebook, по центру — ленту новостей, а справа — свои контакты, а также меню поиска новых групп.

Новый дизайн Facebook под кодовым названием FB5
Новый дизайн Facebook под кодовым названием FB5
Фото: TechSpot

В Facebook считают, что такой подход даст пользователям возможность проще находить интересные группы и взаимодействовать с ними. При этом соцсеть обещает индивидуальный подход к группам разной направленности. Например, в медицинских группах будет возможность инкогнито задавать вопросы и публиковать посты, а на страницах по поиску сотрудников компании получат новые шаблоны для публикации вакансий, соискатели же смогут проще связываться с ними и отправлять свои резюме прямо через Facebook.

Новый дизайн мобильного приложения Facebook
Новый дизайн мобильного приложения Facebook
Фото: TechSpot

Еще одно важное нововведение в социальной сети — опция "Познакомтесь с новыми друзями" (Meet New Friends). Она позволяет находить новых друзей с общими интересами или из близких сообществ, например, таких как школа, университет, работа, район или город. При этом опция является добровольной, пользователь сначала должен указать в опциях, что он открыт к поиску новых друзей.

Читайте также
Facebook и Instagram откажутся от Windows 10

Первыми нововведение получат мобильные приложения для Android и iOS, которые обновятся со дня на день, а в течение нескольких месяцев обновится сайт для десктопной версии.

Смотрите также в сюжете о том, чем грозит зависимость от интернета и социальных сетей:

Напомним, что ранее Илон Маск объявил об очередном фантастическом сервисе. А недавно у Facebook потребовали отказаться от "лайков".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Цукерберг хочет разделить Facebook на два независимых бизнеса В день принятия "языкового закона" Зеленский сменил имя в Facebook Instagram грозят лишить лайков В Facebook заявили, что пароли миллионов юзеров Instagram хранились в незашифрованном виде
интернет дизайн facebook социальная сеть соцсеть Марк Цукерберг
Источник: TechSpot
Реклама

Новости партнеров

Семейное фото Игоря Николаева поразило поклонников
Семейное фото Игоря Николаева поразило поклонников
Стильный Евгений Петросян вышел в свет с Татьяной Брухуновой
Стильный Евгений Петросян вышел в свет с Татьяной Брухуновой
Дочь Юрия Яковлева призналась в изнасиловании
Дочь Юрия Яковлева призналась в изнасиловании
Татьяна Навка поделилась пикантным видео после бани
Татьяна Навка поделилась пикантным видео после бани

Популярные статьи

Вчера, 18:04Афиша

Названа дата выхода "Фантастических тварей 3"

Вчера, 12:09Афиша

Дан Балан презентовал новую песню Balzam и клип

Вчера, 10:08Fun

Вальпургиева ночь: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 08:56Food

Что приготовить из черствого кулича: рецепт хлебных маффинов с ягодами

Вчера, 08:41Fun

Радоница 2019: когда отмечается в Украине

Вчера, 08:34Fun

Выходные и праздничные дни в мае 2019 года в Украине

29 апреляШоу-бизнес

Снова влипла: против Светланы Лободы подают иск за хамство

29 апреляТехно

Смартфоны стремительно "убивают" рынок фотокамер

29 апреляШоу-бизнес

Модель Талес Соарес умер прямо на подиуме: шокирующие подробности

29 апреляПсихология

Гороскоп на сегодня: у Раков хороший день для финансовых дел, а Рыбам не стоит вступать в конфликты

29 апреляШоу-бизнес

Беременная Подкопаева навестила Лорак в Берлине: фото

29 апреляFun

Понедельник после Пасхи 2019: обычаи, традиции, приметы

28 апреляШоу-бизнес

Известный британский актер рассказал о неизлечимой болезни

28 апреляШоу-бизнес

Лобода угодила в громкий скандал на шоу "Голос. Дети"

28 апреляТехно

Упрощаем работу с Windows 10: три полезных трюка

28 апреляШоу-бизнес

Леся Никитюк отличилась во время пасхальной службы: видео

Новости партнеров

На эту красотку подписаны в Instagram даже ее звездные коллеги
На эту красотку подписаны в Instagram даже ее звездные коллеги
Что случилось с родителями Владислава Листьева
Что случилось с родителями Владислава Листьева
Что будет, если каждый день съедать по два яйца
Что будет, если каждый день съедать по два яйца
Ани Лорак: «Слезы дочки разрывали мне сердце»
Ани Лорак: «Слезы дочки разрывали мне сердце»
Гоша Куценко взял на себя заботу о беременной Марии Порошиной
Гоша Куценко взял на себя заботу о беременной Марии Порошиной
44-летняя Банщикова восхитила поклонников фигурой в купальнике
44-летняя Банщикова восхитила поклонников фигурой в купальнике
Гвоздикова: По диете Аллы Ларионовой худели многие актрисы
Гвоздикова: По диете Аллы Ларионовой худели многие актрисы
Прионная болезнь: почему в России не ставится диагноз
Прионная болезнь: почему в России не ставится диагноз