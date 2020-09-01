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Новый гиперкар Ford F1 не способен ездить по дорогам: фото

Сегодня, 17:02

Концепция гоночного болида P1 киберспортивной команды Team Fordzilla предназначена только для цифрового мира, а не для реальных гоночных трасс

Киберспортивная команда Team Fordzilla заручилась поддержкой автогиганта Ford, чтобы создать самый невероятный гиперкар в мире. Однако загвоздка проекта заключалась в том, что он не предназначен для гоночных трасс или дорог общего пользования. Ford F1 создан исключительно для виртуальных миров.

Концепт Team Fordzilla P1 – это футуристический взгляд на гоночную машину. Его разработка заняла шесть месяцев и лишь на днях проект показали всему миру. В создании гиперкара принимали участие капитаны 5-ти киберспортивных команд из Франции, Германии, Италии, Испании и Англии, которые выступили под общим брендом Fordzilla.

Team Fordzilla Ford P1
Team Fordzilla Ford P1
Фото: CNET

Экстерьер этого автомобиля был создан одним из дизайнеров Ford Артуро Арино, который предложил проект, ставший победителем специального Twitter-опроса. За представленный вариант P1 проголосовало около 250 тысяч пользователей.

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Описание, которое дается к этому виртуальному автомобилю, сообщает об огромной прижимной силе, генерируемой тщательно продуманной конструкцией кузова. P1 выглядит фантастично за счет низкой линии на 100% остекленной крыши, массивных арок и уникальной конструкции кормы с парой горизонтальных светящихся элементов.

В Ford P1 используется огромное количество аэродинамических поверхностей из углеродного волокна, а корпус машины спроектирован таким образом, чтобы полностью защитить колеса. Кокпит этого суперкара является одноместным и закрытым, а задняя часть – подвижной, позволяющей менять длину днища кузова.

Основная идея была взята из концепции GT90, которая произвела фурор в 1990-х годах. Легко увидеть прогресс в дизайне GT90 своего времени, который даже сегодня выглядит как футуристично.

Ford Team Fordzilla P1
Ford Team Fordzilla P1
Фото: CNET

"Ford Р1 является примером того, как мы вдохновляем работников Ford на создание высокопроизводительных машин. И мы обязательно продолжим инвестировать в наши виртуальные продукты, чтобы в будущем сделать настоящий прототип", – прокомментировал генеральный директор Ford Джим Фарли.

Напомним, что ранее классический Ford Mustang превратили в 840-сильный электрокар. В то же время Ford показал первый в мире внедорожник с "турбогибридом" V6.

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Источник: CNET
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