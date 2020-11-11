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Новый Huawei P smart 2021 с мощным аккумулятором емкостью 5000 мА*ч уже в Украине

Сегодня, 12:48

Серия смартфонов Huawei P smart пополнилась моделью линейки – Huawei P smart 2021, новинка уже поступила в продажу в Украине

Экран и корпус

Новый элегантный Huawei P smart 2021 с изогнутыми краями удобно держать в руке, а цветовая гамма корпуса смартфона представлена тремя привлекательными вариантами: зеленым (Crush Green), золотистым (Blush Gold) и черным (Midnight Black).

Телефон оснащен большим Full HD-экраном с диагональю 6,67 дюйма и разрешением 2400 x 1080.

В боковую кнопку питания Huawei P smart 2021 интегрирован сканер отпечатков пальцев. Он не только гарантирует дополнительный уровень конфиденциальности, но и позволяет разблокировать смартфон менее чем за 0,3 с.

Скорость и продолжительность заряда

Еще одно преимущество нового Huawei P smart 2021 ― мощная батарея емкостью 5 000 мА*ч. Благодаря ей телефон может выдержать до 17 часов воспроизведения видео в режиме онлайн, 38 часов разговоров и 12 часов онлайн-серфинга в сети 4G. Когда пополнение энергии наконец понадобится, восстановить ее поможет технология быстрой зарядки Huawei SuperCharge. Всего 10 мин. подзарядки хватит для 2 часов просмотра видео.

Интеллектуальные камеры

Современный смартфон невозможно представить без хорошей камеры. У Huawei P smart 2021 таких камер пять: четыре основных и одна фронтальная. Основные ― это система из четырех камер с искусственным интеллектом, каждая из которых выполняет свою отдельную важную функцию. Это основная камера высокого разрешения 48 Мп для ярких и четких фото, ультраширокоугольный 120-градусный объектив 8 Мп для тех случаев, когда в один снимок хочется вместить больше, 2 Мп объектив для создания эффекта боке и 2 Мп макрообъектив, чтобы снять даже самые маленькие интересные объекты. Усовершенствованный режим ночной съемки с алгоритмами ИИ позволяет делать качественные фото даже при слабом освещении.

Что касается фронтальной камеры, то она имеет 8 Мп и интеллектуальную функцию бьютификации для любителей селфи.

Что внутри?

Huawei P smart 2021 работает на базе фирменного восьмиядерного процессора Kirin 710A в паре с интерфейсом EMUI 10.1 на базе Android.

Новый смартфон имеет 128 ГБ встроенной памяти. Если же этого окажется недостаточно для хранения всего необходимого, есть возможность расширить хранилище до 512 ГБ за счет внешней карты памяти.

Huawei AppGallery

В Huawei P smart 2021 предварительно установлен фирменный магазин приложений Huawei AppGallery, которым пользуются более 700 млн пользователей во всем мире. В нем можно найти около 96 тысяч глобальных приложений, таких как Booking.com, Deezer, TikTok, Likee, Snapchat, Viber, Telegram, Here We Go, а также самые популярные украинские приложения ― Дія, Новая Почта, Monobank, Privat24, Megogo, prom.ua, Rozetka, EasyWay и т.д. Геймеры найдут в AppGallery такие популярные игры, как World of Tanks Blitz, Lords Mobile, Asphalt 9, AFK Arena, Game of Thrones Beyond the Wall и многие другие.

Если же нужного приложения нет в Huawei AppGallery, найти его можно через поисковик Petal Search со строкой поиска на главном экране смартфона.

Где и за сколько купить?

Смартфон Huawei P smart 2021 доступен во всех украинских розничных сетях техники по цене около 6 499 грн (128 ГБ).

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смартфоны Huawei Huawei AppGallery
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