Новый iPhone получит быстрый 5G модем

В следующем году не стоит ждать iPhone с 5G модемами

Apple не скоро выпустит iPhone с 5G модемом. Фото: iMore

Мобильный интернет стоит на пороге внедрения мобильного интернета 5G. Уже начали появляться первые смартфоны с поддержкой этой технологии, но в полную силу она заработает в 2019 году. Когда появятся первые iPhone с быстрым мобильным интернетом?

В следующем году не стоит ждать iPhone с 5G модемами, утверждает ресурс Fast Company, ссылающийся на анонимный источник в Apple. По информации инсайдера, iPhone с 5G появится только в 2020 году – к этому моменту Apple получит модем Intel 8161 и будет использовать его в своих смартфонах через два года. Сейчас компания использует 4G модемы Qualcomm.

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Также есть информация, что Apple столкнулась с проблемами нового модема Intel 8060, который обладает серьезными проблемами из-за чрезмерного нагрева, что приводит к быстрой разрядке батареи. Более того, у компании есть "План "Б": если проблема с перегревом не решится в чипе Intel 8161, то Apple обратится к китайской компании MediaTek о поставке 5G модемов.

В любом случае откладывание перехода на технологию 5G для Apple будет оправданным, поскольку конкуренты будут обкатывать мобильный интернет на своих устройствах, решая разного рода проблемы, а затем выйдет iPhone с самым совершенным и стабильным модемом.

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Напомним, что Apple удалось устранить главный недостаток iPhone X. Также эксперты составили рейтинг ТОП-10 лучших смартфонов в мире, который возглавили флагманы Samsung и Xiaomi.