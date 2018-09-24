Новый патч Windows 10 ломает процессоры Intel

Исправление для операционной системы вызвало проблемы в работе платформы Intel LGA2011-3

Microsoft сделал неприятный сюрприз владельцам процессоров Intel. Фото: dobreprogramy.pl

Microsoft снова преследуют неудачи с обновлением Windows 10. Попытка устранить уязвимость Spectre Variant 2, которую Microsoft добавила в патч KB4100347 для Windows 10 и Windows Server 2016, принесла владельцам некоторых моделей процессоров неприятный сюрприз в виде нестабильной работы.

Выяснилось, что владельцы HEDT-систем на базе процессоров Intel Haswell-E и Broadwell-E, установившие последнее обновление для Windows 10, обнаружили сброс частот процессоров до стандартных вместо разогнанных. Более того, попытки поднять частоты вручную не увенчались успехом – при загрузке Windows 10 они все равно сбрасываются до дефолтных. Что важно, с данная проблема характерна для всех платформ Intel LGA2011-3 независимо от производителя материнской платы.

Лог обновления патча Microsoft KB4100347 Фото: twitter.com/wzornet

Временное решение данной проблемы заключается в простом удалении патча Microsoft KB4100347, после чего любые проблемы с работой процессоров устраняются, но проблема с уязвимостью Spectre Variant 2 возвращается.

Напомним, что ранее мощнейший процессор Intel побил рекорд скорости, достигнув частоты 7380 МГц. А вот самый мощный процессор Intel в MacBook Pro 2018 оказался неэффективным и дико перегревается.