Новый стандарт для телевизоров и мониторов превзошел HDMI

Первые мониторы и телевизоры с поддержкой DisplayPort 2.0 поступят в продажу в конце 2020 года

DisplayPort 2.0 превосходит спецификацию HDMI 2.1 почти в 2 раза Фото: Unsplash

VESA представляет крупнейшее обновление своего стандарта для компьютерных дисплеев DisplayPort с момента его первой ратификации в 2007 году. Новая спецификация DisplayPort 2.0 включает поддержку полосы пропускания для дисплеев вплоть до разрешения 16K (15360x8460 пикселей при 60 Гц).

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Новый порт способен выдавать пропускную способность в 80 Гбит/с, что в 3,5 раза выше предыдущей спецификации DisplayPort 1.4. Это означает, что игровые мониторы с таким кабелем смогут выдавать разрешение 4K с частотой 144 Гц и поддержкой HDR, или выводить изображение на два дисплея 8К на частоте 120 Гц с HDR.

DisplayPort 2.0 Фото: The Verge

Спецификация DisplayPort 2.0:

Один дисплей 16K (15360x8460) при 60 Гц и 30 бит 4:4:4 HDR (с DSC)

Один дисплей 10K (10240x4320) при 60 Гц и 24 бит 4:4:4 (без сжатия)

Два 8K (7680x4320) дисплея при 120 Гц и 30 бит 4:4:4 HDR (с DSC)

Два дисплея 4K (3840x2160) при 144 Гц и 24 бит 4:4:4 (без сжатия)

Три дисплея 10K (10240x4320) при 60 Гц и 30 бит 4:4:4 HDR (с DSC)

Три 4K (3840x2160) дисплея при 90 Гц и 30 бит 4:4:4 HDR (без сжатия)

Таким образом DisplayPort 2.0 превзойдет спецификацию HDMI 2.1 почти в 2 раза по скорости и почти в 1,5 по разрешению. Новый стандарт анонсирован весьма вовремя, поскольку мониторы начали преодолевать разрешение в 4K. Apple недавно анонсировала собственный дисплей 6K, а Dell выпускает монитор 8K.

VESA будет поставлять свой собственный стандарт через разъем DisplayPort или через USB-C. Компания также использует технологию Intel Thunderbolt 3 благодаря тому, что Intel предлагает ее бесплатно.

Напомним, что ранее изобретатель USB извинился за гнев пользователей. В то же время Microsoft добавит новую клавишу на все клавиатуры мира.

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