Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Новый стандарт для телевизоров и мониторов превзошел HDMI

Первые мониторы и телевизоры с поддержкой DisplayPort 2.0 поступят в продажу в конце 2020 года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:39
DisplayPort 2.0 превосходит спецификацию HDMI 2.1 почти в 2 раза
DisplayPort 2.0 превосходит спецификацию HDMI 2.1 почти в 2 раза
Фото: Unsplash

VESA представляет крупнейшее обновление своего стандарта для компьютерных дисплеев DisplayPort с момента его первой ратификации в 2007 году. Новая спецификация DisplayPort 2.0 включает поддержку полосы пропускания для дисплеев вплоть до разрешения 16K (15360x8460 пикселей при 60 Гц).

Смотрите также в сюжете о том, как в Украине закончилась "эпоха аналога":

Новый порт способен выдавать пропускную способность в 80 Гбит/с, что в 3,5 раза выше предыдущей спецификации DisplayPort 1.4. Это означает, что игровые мониторы с таким кабелем смогут выдавать разрешение 4K с частотой 144 Гц и поддержкой HDR, или выводить изображение на два дисплея 8К на частоте 120 Гц с HDR.

DisplayPort 2.0
DisplayPort 2.0
Фото: The Verge

Спецификация DisplayPort 2.0:

  • Один дисплей 16K (15360x8460) при 60 Гц и 30 бит 4:4:4 HDR (с DSC)
  • Один дисплей 10K (10240x4320) при 60 Гц и 24 бит 4:4:4 (без сжатия)
  • Два 8K (7680x4320) дисплея при 120 Гц и 30 бит 4:4:4 HDR (с DSC)
  • Два дисплея 4K (3840x2160) при 144 Гц и 24 бит 4:4:4 (без сжатия)
  • Три дисплея 10K (10240x4320) при 60 Гц и 30 бит 4:4:4 HDR (с DSC)
  • Три 4K (3840x2160) дисплея при 90 Гц и 30 бит 4:4:4 HDR (без сжатия)

Таким образом DisplayPort 2.0 превзойдет спецификацию HDMI 2.1 почти в 2 раза по скорости и почти в 1,5 по разрешению. Новый стандарт анонсирован весьма вовремя, поскольку мониторы начали преодолевать разрешение в 4K. Apple недавно анонсировала собственный дисплей 6K, а Dell выпускает монитор 8K.

Читайте также
Новый порт USB 4.0 ускорит флешки: объявлена дата выхода

VESA будет поставлять свой собственный стандарт через разъем DisplayPort или через USB-C. Компания также использует технологию Intel Thunderbolt 3 благодаря тому, что Intel предлагает ее бесплатно.

Напомним, что ранее изобретатель USB извинился за гнев пользователей. В то же время Microsoft добавит новую клавишу на все клавиатуры мира.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Oppo показала смартфон с украденной у Samsung идеей Смартфоны будущего будут работать без интернета и сотовой связи Raspberry создала дешевый компьютер стоимостью 35 долларов Новый порт USB 4.0 ускорит флешки: объявлена дата выхода
технологии компьютеры монитор телевизор
Источник: The Verge
Реклама

Новости партнеров

Удивительные свойства обычного дегтярного мыла
Удивительные свойства обычного дегтярного мыла
10 признаков, что муж хочет развестись и бросить тебя
10 признаков, что муж хочет развестись и бросить тебя
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Кабачковые оладьи с сыром и чесноком
Кабачковые оладьи с сыром и чесноком

Популярные статьи

Вчера, 20:15Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 17:17Events

Гороскоп на июль 2019 для знака Стрелец: дайте выход творческой энергии

Вчера, 14:34Events

Поздравления с Днем молодежи: прикольные и добрые стихи, картинки и смс

Вчера, 14:31Психология

Гороскоп на неделю 30 июня-6 июля для всех знаков зодиака

Вчера, 13:21Шоу-бизнес

Светлана Лобода отпраздновала свадьбу в Киеве: подробности и фото

Вчера, 12:40Техно

Солнечное затмение 2 июля: где посмотреть космическое событие

Вчера, 11:20Шоу-бизнес

Потап впервые заговорил о беременности Каменских

Вчера, 11:13Fun

День молодежи 2019: поздравления, открытки, стихи и смс

Вчера, 09:41Events

Поздравления с Днем молодежи в картинках и смс

Вчера, 09:15Events

День молодежи 2019 в Украине: история и значение праздника

Вчера, 08:35Техно

Ученые поймали таинственный сигнал из глубин Вселенной

29 июняТехно

Вечное "проклятие": исправить главную проблему смартфонов невозможно

29 июняПсихология

Гороскоп на 29 июня: все знаки зодиака

28 июняШоу-бизнес

Две выпускницы: Ольга Сумская удивила сеть фотографией с младшей дочкой

28 июняШоу-бизнес

ТОП-10 настоящих имен украинских знаменитостей

28 июняШоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри снова разозлили британцев

Новости партнеров

Почему урчит в животе? Причины урчания в животе и их решение
Почему урчит в животе? Причины урчания в животе и их решение
"Грозит каждому": Супрун рассказала, как уберечься от инсульта
Откажись от этих 8 продуктов, если хочешь иметь красивую талию
Откажись от этих 8 продуктов, если хочешь иметь красивую талию
Диета по группе крови: охотничья первая
Диета по группе крови: охотничья первая
Она ли это? Софию Ротару не узнали на новом фото
Она ли это? Софию Ротару не узнали на новом фото
Лилия Ребрик стала жертвой мошенников
Лилия Ребрик стала жертвой мошенников
Наталья Фатеева: «Вроде пока жива, хожу вот потихоньку»
Наталья Фатеева: «Вроде пока жива, хожу вот потихоньку»
Синдром
Синдром "мертвых ягодиц". Поможет ли бег победить?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь