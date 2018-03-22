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Новый сумасшедший полет "человека-ракеты" засняли на видео

Ричард Браунинг – главный пилот-испытатель своей компании Gravity Industries

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:30
Ричард Браунинг. Фото: futura-sciences
Ричард Браунинг. Фото: futura-sciences

Ричард Браунинг, основатель британского стартапа в сфере аэронавтики, надел свой реактивный костюм, чтобы прокатиться по самому быстрому в мире зиплайну

Браунинг – главный пилот-испытатель своей компании Gravity Industries. Ранее в 2017 он установил рекорд по полёту в реактивном костюме, развив скорость более 51 километра в час.

В этот раз "человек-ракета" не собирался устанавливать рекордов. Он проехал по зиплайну "Велосити", чтобы протестировать новые возможности своего костюма.

Браунинг и его команда целую зиму дорабатывали технологию. Теперь он может летать быстрее, и при этом ему будет легче удерживать равновесие.

Напомним, ранее робот собрал кубик Рубика за 0,38 секунды, тем самым побив мировой рекорд.
Предыдущий мировой рекорд составлял 0,637 сек. и принадлежал работу Sub1 Reloaded, разработанному немцем Альбертом Бером.

Робота-рекордсмена разработал студент Массачусетского технологического института (США) Бен Кац в сотрудничестве с разработчиком программного обеспечения Джередом Ди Карло.

Разработчики объясняют впечатляющий результат использованием "лучших двигателей" при разработке робота. Последний использует специальный алгоритм для решения головоломки, принимая данные, полученные камерами, и преобразуя их в последовательность ходов.

Также сообщалось, что на студенческих соревнованиях в США обновили мировой рекорд в беге на 400 метров.

О том, как житель Коломыи установил новый рекорд по подводному плаванию, смотрите на видео ниже:


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Источник: Главное

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