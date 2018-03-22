Новый сумасшедший полет "человека-ракеты" засняли на видео

Ричард Браунинг – главный пилот-испытатель своей компании Gravity Industries

Ричард Браунинг. Фото: futura-sciences

Ричард Браунинг, основатель британского стартапа в сфере аэронавтики, надел свой реактивный костюм, чтобы прокатиться по самому быстрому в мире зиплайну

Браунинг – главный пилот-испытатель своей компании Gravity Industries. Ранее в 2017 он установил рекорд по полёту в реактивном костюме, развив скорость более 51 километра в час.

В этот раз "человек-ракета" не собирался устанавливать рекордов. Он проехал по зиплайну "Велосити", чтобы протестировать новые возможности своего костюма.

Браунинг и его команда целую зиму дорабатывали технологию. Теперь он может летать быстрее, и при этом ему будет легче удерживать равновесие.