Новый удар по TikTok: Трамп заблокировал любые транзакции

Владельцам TikTok из ByteDance дали срок в 45 дней, чтобы решиться – продать сервис Microsoft или смириться с запретом на территории США

Дональд Трамп продолжает борьбу против популярного сервиса TikTok, всячески его запрещая на территории США. Пока Microsoft планирует сделку по приобретению TikTok у ByteDance, президент США внезапно нанес новый удар по сервису. Дональд Трамп сегодня подписал распоряжение, запрещающее любые транзакции ByteDance на территории США – последняя является владельцем видеосеривиса. Под немилость Трампа также попало приложение WeChat от Tencent.

Запрет, который начнется через 45 дней, является попыткой "решить проблему чрезвычайной ситуации в стране, связанной с цепочкой поставок информационных и коммуникационных технологий". Таким образом, новый приказ запрещает "любые сделки любого лица или в отношении любого имущества, подпадающего под юрисдикцию Соединенных Штатов", с компаниями ByteDance и интернет-гигантом Tencent.

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"Распространение мобильных приложений в Соединенных Штатах, разработанных и принадлежащих компаниям Китайской Народной Республики (Китай), продолжает угрожать национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов", – написал Трамп в письме спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси.

У ByteDance теперь есть время до 20 сентября, чтобы решить: продать свои акции Microsoft или смириться с запретом. Производитель Windows заявил, что завершит обсуждения к 15 сентября. Руководители TikTok оценивают всю компанию в более чем 50 миллиардов долларов. Сторонам необходимо успеть уложиться в срок до начала действия запрета, причем Белый дом настаивает на том, что в казну необходимо выплатить своеобразный "откат".

Невероятно популярное приложение для обмена короткими видео TikTok уже давно подвергается критике из-за проблем с конфиденциальностью. Оно уже запрещено сотрудниками Джо Байдена, военно-морским флотом, армией, а также департаментами государственной и внутренней безопасности – в этих государственных структурах призывают удалить приложение. Запрет на загрузку приложения федеральными служащими на государственные устройства вскоре может стать законом. Кроме того, генеральный директор Reddit Стив Хаффман назвал TikTok "паразитическим" и "шпионским". ByteDance отрицает обвинения и утверждает, что данные пользователей из США хранятся на территории страны, а резервные копии – в Сингапуре.

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Что характерно, скандал лишь увеличил базу пользователей TikTok – сейчас приложение скачали более 2 миллиардов раз. Ежемесячно сервис посещает более 800 миллионов пользователей, 30 миллионов из которых составляют американцы.

А вот с мессенджером от Tencent все не так просто. Тот факт, что WeChat попал под удар, никого не удивил. Проблема заключается в том, что в документе использованы настолько нечеткие формулировки, что он может ударить по всем контактам китайской компании и ее дочерних предприятий с крупными американскими корпорациями.

Издание Los Angeles Times со ссылкой на представителя Белого дома заявило, что запрет не распространяется на игровые компании, которыми владеет Tencent, но блокирует транзакции, связанные с WeChat. Это также является масштабной проблемой, ибо на рынке Китая приложение является настолько важным в жизни населения, что значительную часть покупок оно оплачивает именно через WeChat. Это также основной канал общения для китайцев, прямо как Viber и Telegram для Украины.

Нужно понимать, что Tencent является крупнейшим в мире игровым издателем. IT-гигант контролирует студию Riot Games (League of Legends, Valorant), владеет 40% акций Epic Games (Fortnite), а также активно инвестирует в другие студии. При этом у компании обширные связи с другими крупными издателями, включая Electronic Arts и Activision Blizzard. Tencent также разработала невероятно успешную бесплатную игру-шутер Call of Duty: Mobile и мобильную версию PUBG: Mobile. Это связано и со спецификой работы в Китае, где иностранным игровым компаниями необходимо найти китайского партнера для продвижения своих проектов.

Таким образом, расплывчатый указ Трампа может сильно ударить по всей игровой индустрии в целом, ибо она слишком тесно завязана на контакты с китайскими компаниями. Акции Tencent на бирже Гонконга уже рухнули на 10%, IT-гигант потерял порядка 45 миллиардов долларов. И не исключено, что власти США перейдут в атаку и на другие компании.

Этот шаг знаменует эскалацию напряженности между США и Китаем. Теперь аналитики ожидают ответных мер со стороны Пекина. Китай уже блокирует работу в стране многих технологических компаний США, в том числе Facebook и Google.

Напомним, что ранее мы составляли рейтинг ТОП-11 популярных треков в TikTok. Также мы рассказывали, в чем США обвиняют Huawei: коммерческий шпионаж, обход санкций и прослушка.

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