Новый язык дизайна: Hyundai готовит потрясающий электрокар Prophecy

Вместе с электрическим концепт-каром Prophecy в Женеву Hyundai привезет еще несколько новинок

Hyundai Prophecy выдержит испытание временем Фото: Motor1

На предстоящем Женевском международном автосалоне, который стартует 3 марта 2020 года, Hyundai готовится приятно удивить публику своим новым концептом электромобиля Prophecy ("Пророчество"). Как уверяет автопроизводитель, новинка выражает новейший язык дизайна компании, который задаст вектор развития всех будущих электрокаров южнокорейского автогиганта.

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В соответствии с философией дизайна Hyundai, новый концепт воплощает красивый силуэт, подчеркнутый изящными изгибами, которые обеспечивают превосходную аэродинамику. Линия задней части электромобиля дополняется встроенными в спойлер фонарями пиксельной лампы.

"Prophecy не следует современным временным тенденциям. Концепт подчеркивает вечную красоту, которая выдержит испытание временем. Его силуэт расширяет спектр дизайна Hyundai в различных направлениях", — заявил руководитель Центра глобального дизайна компании Санг Ли Ли.

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Вместе с электрическим концепт-каром Prophecy в Женеву Hyundai привезет еще несколько новинок. Автогигант также покажет обновленный модельный ряд i30, хэтчбек i20 и поделится планами по дальнейшей электрификации модельной линейки.

Напомним, что ранее в Китае разработали дешевую альтернативу Tesla.В то же время Илон Маск заявил, что кроссовер Tesla Model Y 2020 выпустят на полгода раньше срока.

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