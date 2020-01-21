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Nvidia готовит новые "супервидеокарты" GeForce RTX 3080 с 20 ГБ памяти

Новые видеокарты от Nvidia будут работать на архитектуре Ampere и будут представлены во второй половине 2020 года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:15
Видеокарты обладают кодовыми названиями GA103 и GA104
Видеокарты обладают кодовыми названиями GA103 и GA104
Фото: Unsplash

Текущее поколение видеокарт серии RTX 2080 Turing в 2020 году сменят новые модели на архитектуре Ampere, выполненной по 7-нм техпроцессу. Портал Tweaktown поведал о выдающихся характеристиках новых видеоускорителей, которые появятся под названиями GeForce RTX 3080 и RTX 3070 к концу года.

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Ресурс MyDrivers раздобыл информацию касательно новых чипов семейства архитектуры Ampere под кодовыми названиями GA103 и GA104. Вероятно, это новые топовые видеокарты, где за первым названием скрывается Nvidia GeForce RTX 3080, а за вторым более доступая Nvidia GeForce RTX 3070.

Согласно предоставленным данным, NVIDIA GeForce RTX 3080 должна получить 10 или 20 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6, 3840 потоковых процессоров и 320-битную шину. Что касается NVIDIA GeForce RTX 3070, то в ее характеристиках значатся 8 или 16 ГБ видеопамяти, 3072 потоковых процессора и 256-битная шина. Профессиональная модель Quadro RTX 3000 будет представлена с 20 ГБ памяти.

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Технические характеристики видеокарт представлены ниже.

GA103 (GeForce RTX 3080):

  • 10 или 20 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6;
  • 320-битная шина;
  • 60 потоковых мультипроцессоров;
  • 3840 потоковых процессоров.

GA104 (GeForce RTX 3070):

  • 8 или 16 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6;
  • 256-битная шина;
  • 48 потоковых мультипроцессоров;
  • 3072 потоковых процессора.

Напомним, что ранее загадочный проект от AMD показал "зверскую мощь". В то же время Nvidia оживила видеокарты фантастической технологией.

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Источник: MyDrivers
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