Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

NVIDIA подготовила "уникальный сюрприз" под конец лета

Известный производитель видеокарт готовится к GeForce Gaming Celebration

Евгений Опанасенко
Сегодня, 16:43
NVIDIA представит новые видеокарты 20 августа
NVIDIA представит новые видеокарты 20 августа

Перед выставкой Gamescom 2018 известный производитель видеокарт NVIDIA проведет презентацию GeForce Gaming Celebration. Мероприятие пройдет за день до выставки – 20 августа.

Компания не раскрывает подробностей, что будет показано на презентации, но пообещала "удивительный сюрприз".

videokarta_geforce_gtx_kompyuter_chrnyy_30921_1920x1080
С момента выхода 10-й серии GeForce прошло 2 года
WallpapersCraft

В приглашениях журналистам сообщается лишь о демонстрациях предстоящих видеоигр, которые находятся в активной разработке, и что их запустят на самых современных видеокартах серии GeForce.

Скорее всего, NVIDIA готовится анонсировать видеокарты нового поколения GTX 1180 или GTX 2080, которые ждали еще в прошлом году. Если это так, то анонс новых видеокарт будет настоящим долгожданным сюрпризом для игроков и майнеров всего мира.

Напомним, что ранее рухнул рынок видеокарт и майнинг начал умирать.

компьютеры игры компания выставки Nvidia
Источник: Mashable
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров