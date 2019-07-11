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О вас знают все: как Google и Apple следят за пользователями

Эксперты раскрыли "заговор" слежки за пользователями Apple, Google, Microsoft и Facebook

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:20
Краткий вывод экспертов – о вас знают все
Краткий вывод экспертов – о вас знают все
Фото: Unsplash

Эксперты из Security Baron, компании, которая ориентируется на обеспечение безопасности, изучили политику конфиденциальности Facebook, Google, Apple, Twitter, Amazon и Microsoft. Чтобы пользователям было проще осознать, насколько корпорации следят за их личной жизнью, специалисты составили удобную инфографику.

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Так, что же корпоративные гиганты знают о вас? Краткий вывод Security Baron – почти все! Самым "беспощадным" в этом списке оказался Facebook, который собирает и хранит всю доступную информацию о пользователях, включая уровень дохода, расу, религию, политические взгляды и предпочтения о рекламе. В дополнение ко всему, все корпорации обладают информацией о вашем номере телефона, электронной почте, местоположении и даже типы используемых устройств.

"Facebook необычайно агрессивен в этом плане. Эти данные могут быть использованы как рекламодателями, так и третьими лицами", – отметили в Security Baron.

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Самым скромным в списке оказался Twitter. Сервис микроблогов не требует имени, пола или дня рождения, но Twitter требует номер телефона, адрес электронной почты, часовой пояс, собирает информацию о просматриваемом контенте и многое другое.

Когда дело доходит до сбора данных, то Google и Microsoft являются самыми крупными игроками, которые читают даже личную переписку и подслушивают разговоры. Apple в этом плане далеко позади.

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"Благодаря тому, что голосовой помощник Cortana прослушивает, а Gmail просматривает все электронные письма, правила предписывают Google и Microsoft предоставлять им доступ к неоправданно большому количеству конфиденциальной информации", – отметили в Security Baron.

Напомним, что ранее соучредитель Apple Стив Возняк призывал всех "бежать из Facebook". Более того, один из разработчиков Facebook назвал соцсеть "опасной".

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Google Apple слежка Facebook Microsoft Twitter социальная сеть
Источник: CNET
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