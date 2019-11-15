Объем кислорода на Марсе растет: ученые в замешательстве

Атмосферу Марса что-то насыщает кислородом – ученые не могут это объяснить

Ученые пытаются объяснить феномен поведения кислорода на Марсе Фото: Pinterest

Важный для существования жизни на Земле кислород также присутствует на Марсе, но в очень незначительных количествах. Однако он странным образом ведет себя на Красной планете и противоречит известным законам химии. Странное поведение этого газа обнаружил марсоход Curiosity, сообщает сайт NASA.

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Ученые впервые заметили сезонные изменения в газах, присутствующих в атмосфере планеты, непосредственно над поверхностью кратера Гейла. К удивлению ученых, кислород на Марсе ведет себя весьма странным образом, который невозможно объяснить никакими известными химическими процессами.

Результаты встроенной в марсоход лаборатории Sample Analysis at Mars (SAM) показали следующий состав марсианской атмосферы у поверхности: 95% занимает двуокись углерода, 2,6% молекулярный азот, 1,9% аргон, 0,16% молекулярный кислород и 0,06% окись углерода. Они также продемонстрировали, что молекулы атмосферы Марса смешиваются и циркулируют с изменениями давления в течение года.

95% атмосферы Марса составляет двуокись углерода Фото: Pinterest

Однако была замечена странность с кислородом на Марсе. В недавнем исследовании ученые обнаружили, что аргон и азот следуют предсказуемому сезонному изменению, которое зависит от количества углекислого газа. Ожидалось, что кислород будет действовать так же, однако поведение этого газа озадачило ученых. Количество кислорода в атмосфере Марса странным образом увеличивается весной и летом на целых 30%, а осенью снижается до прогнозируемого уровня.

"На протяжении 6 лет химическая лаборатория внутри Curiosity "вдыхала" марсианский воздух и анализировала его состав. Ученые обнаружили, что азот и аргон следуют предсказуемой сезонной модели, но не кислород", – прокомментировали в NASA.

Вторая странность заключается в том, что кислород на Красной планете словно берется из ниоткуда, будто что-то необъяснимое его производит, а затем удаляет из атмосферы.

"Мы пытаемся объяснить этот феномен. На планете должен быть какой-то химический источник и поглотитель, который мы пока не можем обнаружить и понять принцип его работы", – заявила Мелисса Тренер, руководитель исследовательской миссии, ученый-планетолог из Центра космических полетов имени Годдарда NASA в Гринбелте, штат Мэриленд.

Более того, метан, подобно кислороду, тоже образуется в атмосфере Марса, причем даже в большем количестве. Согласно результатам измерений лазерного спектрометра SAM, уровень метана в атмосфере планеты увеличивается на 60% в течение летних месяцев, а зимой он практически отсутствует. Природа его внезапного появления и загадочного исчезновения тоже не ясна.

Напомним, что ранее зонд NASA увидел на Марсе ровер Curiosity и аппарат InSight с орбиты. Также недавно на Марсе заметили гигантскую ледяную лавину.

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