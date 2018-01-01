Обнаружен древний затонувший корабль с сокровищами

Галеон "Сан-Хосе" затонул в результате боя с британцами в 1708 году

Корабль затонул в бою с британцами. Фото: pixabay

В Карибском море обнаружили затонувший испанский корабль, на борту которого находился груз золота, серебра и драгоценных камней на $ 17 млрд.

Находку сделали в 2015 году. Сейчас опубликовали официальную информацию об этом.

Галеон "Сан-Хосе" затонул в результате боя с британцами в 1708 году. На его борту был груз серебра, золота и изумрудов, который оценивается в $ 17 млрд.

Принадлежность корабля установили благодаря декоративным дельфинам, выгравированным на орудиях.

Судно было оборудовано 62 пушками и сопровождалось военным кораблем. Это не помогло им выстоять против британцев.

Для англичан было очень важно потопить "Сан-Хосе", так как его груз предназначался для спонсирования Войны за испанское наследство, длительного противостояния Франции и Испании с одной стороны и Великобритании с союзниками – с другой.

О том, какие сокровища скрывает Киево-Печерская Лавра, смотрите на видео ниже: