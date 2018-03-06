Обнаружен город, где запрещено умирать и заводить кошек

Сегодня, 13:02

Обычная смерть или гибель в ходе какой-либо трагедии является незаконной

 

Норвегия, как всегда, сказочна. Фото: pixabay
Норвегия, как всегда, сказочна. Фото: pixabay

Учёные обнаружили город, где запретили умирать. В 1998 году были найдены останки переселенцев, которые указывали на следы наличия испанского гриппа.

От этой болезни из жизни ушло по меньшей мере 100 миллионов человек. В пределах города Лонгйир кроме этого есть и иные ограничения. Здесь запрещено заводить кошек, а алкогольные напитки продают согласно норме для одного человека.

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Норвежский населённый пункт является уникальным во всём. Тут работают как шахтёры, так и учёные. Самое интересное это то, что здесь нельзя умирать. Обычная смерть или гибель в ходе какой-либо трагедии является незаконной. Для того чтобы умереть, человек должен покинуть полярный архипелаг Шпицберн и уже за его пределами сделать всё нужное для своей смерти.

Напомним, ранее в Норвегии осудили мужчину, который бросал в полицейских снежки.

Дело касается инцидента в апреле 2017 года, когда полицейские отреагировали на сообщение о беспорядках во время молодежной вечеринки. Участников вечеринки несколько раз просили выйти из дома, но они бросали в полицейских камни, горшки с вазонами и снежки.

Семь человек были арестованы на вечеринке, которую описывают как "полностью неконтролируемую". 21-летний мужчина был обвинен в насилии против офицеров и в том, что бросал снежки и кусал полицейского во время инцидента.

Также сообщалось, что первая скандинавская страна полностью запретит меховую промышленность.

Всю правду о том, как жить в Норвегии, смотрите на видео ниже:
Норвегия, смерть, запрет

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