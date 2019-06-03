Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Обнаружена 120-летняя видеозапись солнечного затмения

Короткая запись космического явления была снята в 1900 году и долгое время считалась утерянной

Евгений Опанасенко
Сегодня, 07:35
Короткий видеоклип длится всего 1 минуту и 8 секунд
Короткий видеоклип длится всего 1 минуту и 8 секунд
Фото: Pixabay

Первую в истории науки видеозапись солнечного затмения случайно обнаружили в архивах Королевского астрономического общества. Короткий видеоклип, который длится 1 минуту и 8 секунд, был записан 28 мая 1900 года астрономом-любителем Невилом Маскелином при помощи кинокамеры с адаптером для телескопа, что облегчило съемку затмения.

Смотрите также в сюжете о том, как именно происходила съемка этого уникального научного видео:


Запись затмения производилась в Северной Каролине во время экспедиции Британской астрономической ассоциации. Маскелин был участником этой экспедиции дважды. Причем в первый раз попытка снять солнечное затмение в 1898 году не увенчалась успехом. Вторая попытка удалась, но фильм был долгое время затерянным в архивах и случайно обнаружен в 2017 году.

Благотворительная организация BFI, занимающаяся хранением и демонстрацией ретро-фильмов, за год восстановила исходный материал до качества 4K и выложила его на YouTube для бесплатного просмотра. Правда на видеохостинге оно доступно лишь с разрешением до 720p. По словам BFI, команда собрала и сняла фильм по кадрам после получения отснятого материала.

Принцип действия солнечного затмения
Принцип действия солнечного затмения
Фото: Pixabay

Напомним, что ранее мы рассказывали, как солнечные и лунные затмения влияют на человека. А также смотрите, как во всем мире встретили лунное затмение-2018

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Ученые опубликовали первую запись солнечного затмения
наука видео космос затмение ретро астрономия история солнечное затмение
Источник: The Verge
Реклама

Новости партнеров

Вкуснейшая картошка, запеченная в духовке
Вкуснейшая картошка, запеченная в духовке
Рулет из лаваша с вкуснейшей начинкой
Рулет из лаваша с вкуснейшей начинкой
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Печеночный салат: новогодний рецепт от фудблогера Калниной
Печеночный салат: новогодний рецепт от фудблогера Калниной

Популярные статьи

Вчера, 06:30Психология

Гороскоп на неделю: Близнецам нужно завести союзников, а Ракам – простить обидчиков

1 июняШоу-бизнес

Потап и Настя Каменских вернулись из свадебного путешествия

1 июняШоу-бизнес

Просто шок: Дима Коляденко снова позвал замуж Ирину Билык

1 июняFun

Плохие свадебные приметы: как понять, что брак обречен

1 июняFood

Как приготовить шарлотку: ТОП-5 рецептов с яблоками

1 июняШоу-бизнес

"Холостяк 9": история любви Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой

1 июняПсихология

Как вырастить ребенка счастливым: от чего стоит отказаться родителям

1 июняПсихология

Гороскоп на сегодня: Водолеям нужно настроиться на волну позитива, а Стрельцам – держать ситуацию под контролем

31 маяШоу-бизнес

Ольга Сумская в вышиванке спела на последнем звонке дочери: видео

31 маяАнонс

"Холостяк 9": вся правда о том, есть ли любовь после проекта

31 маяПсихология

Какие черты характера у женщин привлекают мужчин

31 маяTravel

Как получить биометрический паспорт: цена, документы и все нюансы

31 маяFun

31 мая: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

31 маяWellness

Бананы: польза и вред для здоровья

31 маяШоу-бизнес

Хрупкая золушка: Регина Тодоренко показала свадебное платье

31 маяАнонс

"Холостяк 9": как сложились отношения Никиты и Даши после проекта

Новости партнеров

Тайна брака Светланы Немоляевой и Александра Лазарева
Тайна брака Светланы Немоляевой и Александра Лазарева
Наши любимые пары в сериалах: что с ними стало
Наши любимые пары в сериалах: что с ними стало
На эту красотку подписаны в Instagram даже ее звездные коллеги
На эту красотку подписаны в Instagram даже ее звездные коллеги
15 лет после «Клона»: как выглядит реальный сын Жади и Лукаса?
15 лет после «Клона»: как выглядит реальный сын Жади и Лукаса?
Семейное фото Игоря Николаева поразило поклонников
Семейное фото Игоря Николаева поразило поклонников
10 мужских недостатков, с которыми женщина никогда не смирится
10 мужских недостатков, с которыми женщина никогда не смирится
8 признаков того, что вы с мужчиной за которого стоит выйти замуж
8 признаков того, что вы с мужчиной за которого стоит выйти замуж
Тест на вербальный интеллект, который проходят только эрудиты
Тест на вербальный интеллект, который проходят только эрудиты
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь