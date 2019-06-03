Обнаружена 120-летняя видеозапись солнечного затмения

Короткая запись космического явления была снята в 1900 году и долгое время считалась утерянной

Короткий видеоклип длится всего 1 минуту и 8 секунд Фото: Pixabay

Первую в истории науки видеозапись солнечного затмения случайно обнаружили в архивах Королевского астрономического общества. Короткий видеоклип, который длится 1 минуту и 8 секунд, был записан 28 мая 1900 года астрономом-любителем Невилом Маскелином при помощи кинокамеры с адаптером для телескопа, что облегчило съемку затмения.

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Запись затмения производилась в Северной Каролине во время экспедиции Британской астрономической ассоциации. Маскелин был участником этой экспедиции дважды. Причем в первый раз попытка снять солнечное затмение в 1898 году не увенчалась успехом. Вторая попытка удалась, но фильм был долгое время затерянным в архивах и случайно обнаружен в 2017 году.

Благотворительная организация BFI, занимающаяся хранением и демонстрацией ретро-фильмов, за год восстановила исходный материал до качества 4K и выложила его на YouTube для бесплатного просмотра. Правда на видеохостинге оно доступно лишь с разрешением до 720p. По словам BFI, команда собрала и сняла фильм по кадрам после получения отснятого материала.

Принцип действия солнечного затмения Фото: Pixabay

Напомним, что ранее мы рассказывали, как солнечные и лунные затмения влияют на человека. А также смотрите, как во всем мире встретили лунное затмение-2018.

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