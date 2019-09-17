Обнаружена нейтронная звезда ошеломительных размеров

Нейтронная звезда J0740+6620 оказалась наиболее массивной из известных науке

Масса массивной нейтронной звезды давно должна была превратить ее в черную дыру Фото: Business Insider

Науке известно, что нейтронные звезды, когда достигают критической массы, буквально проваливаются сами в себя, коллапсируя в черную дыру. Точная граница массы учеными пока не определена, но найти ответ на этот вопрос, вероятно, поможет новая обнаруженная нейтронная звезда, которая сильно озадачила ученых из-за своих "невозможных" размеров, сообщает Arxiv.org.

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Нейтронные звезды обладают относительно крохотными размерами при большой массе – их радиус составляет не более 20 километров при массе, как у Солнца. Таким образом, эти объекты являются наиболее плотными во Вселенной, по крайней мере из тех, которые астрономы могут наблюдать напрямую.

Команда исследователей, используя телескоп Green Bank Telescope, изучили нейтронную звезду J0740+6620, находящуюся в бинарной системе вместе с белым карликом. К удивлению астрономов, изучаемый объект обладает массой в 2,17 солнечных, при том, что в диаметре составляет всего примерно 30 километров. Таким образом, J0740+6620 оказалась наиболее массивной из изученных нейтронных звезд.

Согласно научным данным, такая масса давно должна была превратить нейтронную звезду в черную дыру, но этого не происходит. По словам соавтора исследования Скотта Рэнсома, каждая новая "самая массивная" нейтронная звезда все ближе подводит к определению предела, после которого нейтронная звезда становится настолько плотной, что коллапсирует в черную дыру. Вероятно, это не предел. Кроме того, рекордно массивные нейтронные звезды, как говорит Рэнсом, "помогают понять физику материи при таких ошеломляющих плотностях".

Напомним, что ранее астрономы на Марсе заметили гигантскую ледяную лавину. Также недавно спутник NASA заметил нечто, не поддающееся объяснению.

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