Обнаружены пушистые существа, которые пережили динозавров

Международная группа ученых показала, что щелезубы — семейство млекопитающих из отряда насекомоядных – сохранились на Земле со времен динозавров. Биологи узнали это, проанализировав участки ДНК животного.

Исследовательская экспедиция отправилась на острова Карибского бассейна, где расположены места обитания зверьков. В полевых условиях больше всего сложностей у зоологов вызвала транспортировка генетического материала, к которому предъявлялись высокие требования из-за переносного оборудования. Получив его, ученые немало удивились, так как в ДНК оказалось много одинаковых участков. Они объяснили этот феномен изоляцией, в которой жили щелезубы все это время.

По словам Кирилла Григорьева, биоинформатика из СПбГУ, относительная простота последовательности, позволила быстро восстановить ДНК и сравнить ее с генами других млекопитающих. Эти данные показали, что щелезубы относятся к ветви, которая берет свое начало 73,6 миллиона лет назад. Тарас Олексюк, генетик из университета Пуэрто-Рико, поделился впечатлениями:

"Мы подтвердили раннее видообразование щелезубов и поставили точку в продолжительных дебатах о том, действительно ли они пережили падение метеорита".

В отличие от остальных млекопитающих, щелезубы, как и некоторые виды землероек, сохранили способность убивать жертву ядом, который хранится в их зубах, подобно змеям. Внешне эти животные напоминают кротов, но обладают длинными когтями и носом. Их считали вымершими до 1833 года, когда их обнаружила экспедиция Российской академии наук. Но даже после этого исследования осложнялись ночным образом жизни животных. Биологи надеются, что расшифрованный геном щелезуба поможет понять, как их зубы "научились" вырабатывать яд.

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О том, что удалось выловить португальским ученым, смотрите на видео ниже:



