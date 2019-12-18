Обнаружены следы древнего взрыва в ядерном диске Млечного Пути

Миллиард лет назад в центре Млечного Пути произошел гигантский взрыв 100 тысяч сверхновых одновременно

Анализ 700 тысяч звезд привел к ошеломляющему результату Фото: CNET

Исследование центра Млечного Пути сделало прорыв науке. Ученые детально изучили галактический центр и получили самое захватывающее изображение, на котором запечатлено 700 тысяч звезд. Астрономы, изучающие массовую популяцию звезд в "ядерном диске", предполагают, что в древности в этом регионе произошло два основных периода звездообразования, что противоречило более ранним убеждениям. Причем формирование сопровождалось невероятной мощности взрывом, сообщает CNET.

Смотрите также в сюжете о том, как космические тренды покоряют мир:

В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Astronomy, были продемонстрированы свежие изображения "ядерного диска". Снимок огромного звездного скопления в центре галактики был получен при помощи телескопов Very Large Telescope в Чили и HAWK-I, способные увидеть изображение космоса в ближнем инфракрасном диапазоне.

Это позволило астрономам заглянуть сквозь большую часть плотного газа и пыли, которые затуманивают просмотр центра Млечного Пути в оптическом диапазоне, и в результате получилось невероятное изображение.

Анализ популяций звезд привел к ошеломляющему результату, опровергающий общепринятую идею астрономии, что галактический центр непрерывно формирует звезды на протяжении своей жизни длинной в 13 миллиардов.

Новое исследование показывает, что на ранних этапах жизнь Млечного Пути была особенно плодотворной для ядерного диска. В течение первых 5 миллиардов лет существования в галактике родилось более 80% звезд. Затем она погрузилась в состояние "покоя", во время которого формирование звезд практически прекратилось. Но огромный рост активности произошел всего 1 миллиард лет назад, когда примерно 5% звездной массы центра внезапно "ожило" мощнейшим взрывом.

"Этот всплеск активности, который должен был привести к взрыву более 100 тысяч сверхновых одновременно. Это был, вероятно, одно из самых впечатляющих событий за всю историю Млечного Пути", – заявил автор исследования Франциско Ногерас-Лара из Института астрономии имени Макса Планка.

Новое свидетельство также предполагает, что сверхмассивная черная дыра Стрелец A* в центре галактики, возможно, приобрела большую часть своей массы во время раннего формирования Млечного Пути. Как наша галактика эволюционировала до своего нынешнего состояния – это весьма спорный вопрос. Новая теория потребует дальнейшего изучения, прежде чем книги по истории формирования нашей галактики будут переписаны.

Напомним, что ранее первая межзвездная комета стремительно покидала Солнечную систему. Также ученые обнаружили необъяснимый феномен в глубокой Вселенной.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.