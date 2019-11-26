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Обновление для Windows 10 ломает важную функцию

После установки обновления Windows 10 1909 ломается поиск в "Проводнике"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:58
Очередное обновление для Windows 10 принесло проблемы
Очередное обновление для Windows 10 принесло проблемы
Фото: Pexels

На прошлой неделе Microsoft выпустила ноябрьское обновление Windows 10 November 2019 Update, которое известно еще как 19H2 или 1909. Патч получился очень скромным по размеру, поскольку нововведений он приносит минимум, а по большей части просто улучшает оптимизацию и удаляет лишние функции. Но не обошлось без неприятностей – обновление ломает важную функцию.

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После установки обновления 1909 для Windows 10 в файловом менеджере "Проводник" начинаются проблемы с поиском. После клика на текстовой строке система начинает долго "думать", прежде чем покажет курсор. При этом сам файловый менеджер и другие элементы операционной системы работают штатно. Нормально функционирует и поиск в панели задач.

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Как сообщают пользователи, строка поиска попросту не реагирует на клики левой или правой кнопкой мыши. "Лечится" это ручным перезапуском процесса explorer.exe, но лишь на короткое время. На форумах сообщается, что проблема встречается у разных пользователей и на разных конфигурациях ПК.

Также стоит отметить, что Microsoft отключила щелчок правой кнопкой мыши на панели поиска, поэтому пользователям приходится использовать комбинацию клавиш для копирования или вставки текстов.

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Довольно странно видеть такую ошибку в Windows 10, ведь обновление 1909 несет в себе расширенную функциональность поиска, подразумевавшая вывод файлов не только на компьютере, но и в облачном хранилище OneDrive.

Напомним, что Google будет напоминать о "конце жизни" ноутбуков. Также недавно выяснился интересный факт: "напуганные" пользователи Windows 7 массово переходят на Windows 10.

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Источник: 3dnews
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