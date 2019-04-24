Обновление для Windows угробило антивирусы

Microsoft признала проблему и пообещала вскоре выпустить патч исправлений

Эксперты обнаружили в чем заключается суть проблемы Фото: Pixabay

Пользователи операционных систем Windows столкнулись с неприятной ситуацией после свежего обновления – почти все популярные антивирусные программы перестали работать. Это коснулось всех актуальных версий ОС от Microsoft: Windows 7, Windows 8.1, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 и Windows 10. Софтверный гигант сам признал свою ошибку и сообщил об этой проблеме в своем блоге.

Виной сбоя оказался накопительный патч безопасности, который оказался несовместим с этими программами. Причем Windows Defender подобная проблема не коснулась вовсе.

С проблемой столкнулись пользователи Sophos, Avira, ArcaBit, Avast, McAfee и других антивирусов. После установки патча некоторые компьютеры перестают загружаться, если данные антивирусы установлены в автозагрузку. Для решения данной проблемы Microsoft рекомендует зайти в систему в безопасном режиме и отключить или удалить антивирус.

В свою очередь эксперты из McAfee обнаружили в чем заключается суть проблемы. Microsoft внесла кардинальные изменения в подсистему CSRSS (client/server runtime subsystem) — ключевой компонент Windows, отвечающий за работу исполняемого кода. Из-за этого была заблокирована работа программ, выполняющих поиск и изоляцию вредоноснов – это должно было обезопасить Windows от возможных атак наподобие печально известного WannaCry.

Читайте также Не обновляйтесь: новый патч для Windows 10 вызывает зависания

В скором времени Microsoft выпустит очередной патч, который устранит возникшую проблему.

Смотрите также в сюжете о том, как украинцев атакует новый компьютерный вирус:

Напомним, что ранее Microsoft предрекала "смерть" компьютерам c Windows. В то же время пользователей Windows 7 летом будут ждать неприятности.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram