Обновление Windows 10 создало гигантскую проблему: решения пока нет
Проблемы оказались настолько серьезными, что Microsoft отозвала майское обновление 20H1 версии 2004 для Windows 10
Microsoft продолжает следовать своей "традиции" – выпускать обновления, которые не решают проблемы, а создают их. Недавно выпущенное крупное майское обновление для Windows 10 (20H1 версии 2004) было отозвано спустя неделю после выхода из-за критических ошибок. Самые серьезные проблемы вызывают патчи безопасности KB4560960 и KB4557957. Ниже мы расскажем об ошибках, с которыми сталкиваются пользователи, установившие свежее обновление Windows 10.
"Улучшение" вызвало сбои с инструментом Microsoft Optimize Drives. Хотя он по-прежнему выполняет свои основные функции по дефрагментации накопителей, программа после обновления начала сообщать неправильное состояние жестких дисков.
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Также были найдены проблемы с управлением жесткими дисками. В частности, сообщалось о проблемах интерфейса, потере данных и повреждении файлов при использовании программного RAID массива от Windows.
После майского обновления пользователи столкнулись с проблемами подключения принтеров. Bleeping Computer пишет, что люди не могли печатать на устройствах разных производителей, включая HP, Canon, Panasonic, Brother и Ricoh. Отказывались работать даже виртуальные принтеры PDF.
В других местах обновления приводят к тому, что учетные записи Google Chrome сбрасывались каждый раз после перезагрузки ПК, а инструмент "Чистый старт", который зачастую является единственным способом устранения основных проблем с Windows, отказывался работать.
Чтобы предостеречь пользователей от установки "вредного" майского обновления Microsoft также внедрила систему, уведомляющую пользователей о том, что их компьютер не подходит для установки патча 20H1 версии 2004. В частности, пользователи памяти Optane вовсе заблокированы от установки, но те, кто обошли запрет, столкнулись с проблемами стабильности работы системы. Когда будут исправлены ошибки, Microsoft не сообщает.
Напомним, что ранее Microsoft выпустила проблемный патч для Windows 10, который необходимо было удалить немедленно. В то же время еще одно обновление Windows 10 обернулось крахом для пользователей.
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