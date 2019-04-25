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Обновления Windows 10 в мае готовят неприятный сюрприз

Windows 10 не получит обновление с подключенной флешкой или MicroSD картой

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:35
Проблема связана с конфигурацией буквы диска на подключенном USB носителе
Проблема связана с конфигурацией буквы диска на подключенном USB носителе
Фото: Pixabay

Апрельское обновление должно было принести массу нововведений для Windows 10, но его Microsoft перенесла на май 2019 года из-за ряда серьезных ошибок. На днях Microsoft выпустила предупреждение, что готовящийся майский крупный апдейт будет обладать серьезным ограничением, которое не установится, если к компьютеру или ноутбуку будет подключена флешка или карта памяти формата microSD.

Проблема связана с конфигурацией буквы диска на подключенном носителе, которая может изменяться во время установки обновления и препятствовать правильной загрузке необходимого программного обеспечения после обновления. Временное решение Microsoft состоит в том, чтобы блокировать установку обновления с подключенными съемными носителями.

В случае появления этой ошибки при обновлении Windows 10 – отключите съемные USB носители

В случае если пользователи столкнутся с проблемой несовместимости USB-накопителей, Microsoft отобразит сообщение c ошибкой блокировки обновления. Чтобы обойти блокировку, нужно отсоединить все внешние USB или SD-карты и перезапустить установку обновления.

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Пользователей с несколькими жесткими дисками внутри компьютера ждет еще один неприятный сюрприз – Microsoft не гарантирует установку обновления для Windows 10, если внутренние накопители недавно переназначались в системе. В таком случае придется отключать все жесткие диски, кроме системного для получения апдейта.

Смотрите также в сюжете о том, как обезопасить свой компьютер от хакеров:

Напомним, что ранее Microsoft предрекала "смерть" компьютерам c Windows. В то же время пользователей Windows 7 летом будут ждать неприятности.

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Источник: TechSpot
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