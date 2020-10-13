Обновленная зарядка MagSafe от Apple: в чем особенность
Зарядка оснащена магнитом
Компания Apple представила обновленную линейку аксессуаров MagSafe, с помощью которых можно более эффективно заряжать iPhone и Apple Watch, причем одновременно.
Теперь беспроводная зарядка MagSafe оснащена магнитом и ее можно прилепить к задней панели смартфона, куда также поместили магниты – зарядка будет лучше держаться и сможет эффективнее заряжать смартфон.
Магниты MagSafe можно также использовать для крепления различных аксессуаров.
Все подробности в спецтеме Презентация Apple
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное