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Обновленная зарядка MagSafe от Apple: в чем особенность

Сегодня, 21:22

Зарядка оснащена магнитом

Компания Apple представила обновленную линейку аксессуаров MagSafe, с помощью которых можно более эффективно заряжать iPhone и Apple Watch, причем одновременно.

Теперь беспроводная зарядка MagSafe оснащена магнитом и ее можно прилепить к задней панели смартфона, куда также поместили магниты – зарядка будет лучше держаться и сможет эффективнее заряжать смартфон.

Магниты MagSafe можно также использовать для крепления различных аксессуаров.

Все подробности в спецтеме Презентация Apple

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Источник: Apple
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