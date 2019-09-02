Обзор Bluetooth-колонки Real-EL X-730: музыка в дорогу недорого

Real-EL X-730 представляет собой недорогую портативную Bluetooth-колонку "с полным фаршем"

Портативная акустика Real-EL X-730 в последний летний день Фото: Сегодня

Лето подходит к концу, но теплые дни еще будут нас радовать, как минимум до конца сентября. Самое время отправиться на природу и проводить уходящий жаркий сезон с музыкой. Последний летний день мы провели на природе с портативной акустикой Real-EL X-730, о которой пойдет наш обзор.

Если вкратце, то Real-EL X-730 представляет собой недорогую портативную Bluetooth-колонку, что называется, "с полным фаршем": встроенный FM-приемник, возможность чтения музыки с microSD и USB-флешек, встроенный павербанк, динамическая RGB подсветка и даже режим караоке.

Комплект

Упаковка Real-EL X-730 Фото: Сегодня

Поставляется Real-EL X-730 в простой картонной коробке, оформленной в фирменной для компании темно-оранжевой гамме. На стенках нанесены фотографии гаджета внутри, а подробные технические характеристики расположены на торцах, причем, на родном украинском языке.

Инструкция Real-EL X-730 на украинском языке Фото: Сегодня

Акустика помещена в пластиковый пакет и закреплена двумя противоударными пенопластовыми вставками по бокам.

Комплект Real-EL X-730 оказался предельно скромным Фото: Сегодня

Комплект оказался небогатым. Сама колонка, кабели AUX и microUSB, а также инструкция, тоже на украинском. Чего-то не хватает? Верно – зарядного устройства. Производитель для экономии предлагает использовать любой блок питания от смартфона 5V/1А.

Дизайн

Внешний вид Real-EL X-730 Фото: Сегодня

Цилиндрический корпус Real-EL X-730, внешне напоминающий "базуку", выполнен из черного матового ABS пластика, который по середине напоминает металлическую сетку. Выглядит акустика по-молодежному стильно, местами сдержано, но достаточно лаконично. Размеры небольшие, но компактной колонку не назовешь: 376 x 173 x 186 мм. А весь очень легкий, несмотря на кажущуюся громоздкость – всего 2 кг. Для удобства транспортировки предусмотрен кожаный ремешок.

Real-EL X-730 очень легкая – всего 2 кг Фото: Сегодня

Сама сборка очень крепкая, так как изначально предназначается для активного отдыха на природе. Никаких скрипов, люфтов нет – все собрано добротно и надежно. Однако конструкция не противоударная, как может показаться на первый взгляд, так что для экстремальных нагрузок не предназначена.

Real-EL X-730 Фото: Сегодня

Динамики диаметром Ø 35 + 100 мм разнесены на торцах, прикрываемых металлической сеткой. Один из динамиков является высокочастотным, а второй – басом. Среднечастотный находится на лицевой панели.

Динамики Real-EL X-730 обладают RGB подсветкой Фото: Сегодня

На нижней части колонки расположились прорезиненные ножки, создающие трение для устойчивости на скользких поверхностях. Кстати, колонку можно поставить и вертикально, но таким образом прикрывается один из динамиков.

Функциональность

Органы управления Real-EL X-730 Фото: Сегодня

Элементы управления вынесены на лицевую часть и компактно расположены в небольшом блоке. За включение отвечает большой механический тумблер – на наш взгляд это удобное решение, которое по функциональности лучше, чем сенсорные кнопки. Вообще все кнопки Real-EL X-730 являются механическими, словно возвращают нас в 90-е, хотя это просто бюджетное решение. Все органы управления нажимаются легко с ощутимой тактильной отдачей.

Органы управления Real-EL X-730 Фото: Сегодня

Панель кнопок управления выполнена в виде пятипозиционного джойстика. Здесь стандартный переключатели композиций или радиостанций в зависимости от режима, а по середине – кнопка "Стоп/Пауза". Режимы переключаются по клавише "M". Рядом находится кнопка "*", которая отвечает за переключение режимов RGB подсветки.

Информацию с дисплея тяжело прочитать в солнечный день Фото: Сегодня

При включении активируется информационный дисплей. В помещении проблем с отображением информации на нем нет, но на улице в яркий солнечный день экран блекнет и считывать текст становится труднее, приходится прикладывать ладонь для создания тени.

Включение всегда первым активирует режим Bluetooth сопряжения. Поддерживаемые профили Bluetooth: A2DP, AVCTP, AVDTP, AVRCP. Грубо говоря, поддерживаются практически все устройства по этому беспроводному протоколу.

Все кнопки Real-EL X-730 являются механическими Фото: Сегодня

Помимо беспроводной потоковой передачи музыки у Real-EL X-730 есть режим FM-радио и воспроизведение со съемных носителей формата microSD и USB – поддерживаются объемы до 32 ГБ и только в файловой системе Fat32. Помимо MP3-файлов он воспроизвел расположенные на том же носителе FLAC и WAV. Что касается приема радио, то она вполне приемлемая – в 50 км от города ловит до 12 станций.

Прорезиненные ножки Real-EL X-730 Фото: Сегодня

Есть еще режим AUX, который позволяет использовать колонку в качестве обычной проводной акустики и выводить звук с любого устройства с 3,5 мм выходом, будь то компьютер, MP3-плеер или смартфон.

AUX в Real-EL X-730 Фото: Сегодня

Регуляторы громкости аналоговые – один отвечает за звук, второй для микрофона в режиме караоке. Для этого предусмотрен специальный разъем под выносной микрофон. Хотя есть и отверстие под встроенный микрофон, но он сильно уступает по качеству.

Звук

Громкости 20 ВТ колонок хватает Фото: Сегодня

Громкости 20 ВТ колонок хватает – звук очень громкий и на максимальных уровнях не скрипит. Баса не очень много, но вполне достаточно, при этом звучит он разборчиво и четко.

Динамики Real-EL X-730 Фото: Сегодня

С высокими частотами в Real-EL X-730 дела обстоят хорошо – лично нам понравилось. Средние получились достаточно ровными. А вот низких субъективно показалось маловато. Не хватает эквалайзера для более тонкой настройки.

Баса не очень много, но вполне достаточно Фото: Сегодня

Оба динамика дополнительно подсвечиваются RGB подсветкой с несколькими режимами (переключаются вручную) – обладают чисто декоративным эффектом, но придающим приятный визуальный стиль, и ночью на природе можно устроить своеобразную светомузыку.

Автономность

Встроенный аккумулятор способен подзарядить смартфон Фото: Сегодня

Питает Real-EL X-730 встроенная батарея емкостью 2600 мАч, которой достаточно для 8 часов работы на громкости 60-70% либо же в районе 5 часов при выкрученном звуке на максимум. Что характерно, колонкой можно подзаряжать многие гаджеты, но только при условии, что емкость батареи подключенного устройства будет ниже, чем у колонки. Заряжает, конечно, медленно, ведь ток на отдачу всего 1А.

Технические характеристики:

Тип: портативная акустика

Выходная мощность (RMS): 20 Вт

Частотный диапазон: 90 – 20 000 Гц

Материал корпуса: ABS пластик

Цвет: черный

Технология связи: USB, Micro SD card, Aux, Bluetooth

Поддерживаемые профили Bluetooth: A2DP, AVCTP, AVDTP, AVRCP

Питание: литий-ионный аккумулятор 2600 mAh, DC 5V 1A

Размеры динамиков: Ø 35 + 100 мм

Размеры: 376 x 173 x 186 мм

Вес: 2 кг

Итог

Real-EL X-730 Фото: Сегодня

Портативная акустика Real-EL X-730 получилась неплохим вариантом для тех, кто ищет себе вариант для поездок на природу. Это настоящий "швейцарский нож" в котором есть почти все для вывода музыки из любого источника и даже устроить караоке (честно говоря, этой функцией мы так и не воспользовались).

У Real-EL X-730 также хороший для такого форм-фактора звук, оригинальный дизайн и длительная автономная работа способны найти для этой модели своих покупателей, которые ищут недорогую, но качественную модель в пределах 1500 гривен.

Напомним, что ранее мы делали обзор Bluetooth наушников GMB Audio Milano с музыкой из Милана. А также давали советы, как сделать компьютер модным при помощи Cougar Vortex RGB KIT.

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