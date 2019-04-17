Обзор Samsung Galaxy Fold: мир в восторге от смартфона

Мировые СМИ делятся впечатлениями о "смартфоне будущего" Samsung Galaxy Fold

Мировые эксперты по мобильным технологиям поделились впечатлениями о Samsung Galaxy Fold Фото: CNET

На днях Samsung не только открыла предзаказы на первый складываемый смартфон Galaxy Fold, но и сняла эмбарго на публикацию обзоров, и мировые СМИ почти одновременно поведали о своих впечатлениях относительно новинки. Если вкратце, то смартфон, вопреки опасениям, не выглядит как концепт или незаконченный прототип, а представляет собой совершенный продукт, хоть и не без недостатков.

К достоинствам Samsung Galaxy Fold относят великолепный дизайн, качественную сборку, удобный форм-фактор и общее приятное впечатление о смартфоне-трансформере "2 в 1" – вид того, как устройство превращается в планшет простым раскрытием не оставляет равнодушным никого.

Принцип работы шарнирного механизма Galaxy Fold

Однако у Galaxy Fold нашлись и явные недостатки. Первый и самый весомый – цена. 2000 долларов за смартфон это "перебор", даже несмотря на инновацию. Также посредине внутреннего экрана после нескольких открытий остается складка. Внешний 4,6-дйюмовый экран очень маленький и на нем практически невозможно работать. Тем не менее, общее впечатление смартфон оставляет по большей части положительное, и это хорошая новость для Samsung и складываемых смартфонов в целом – их эпоха официально наступила.

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Вот что пишут о Samsung Galaxy Fold обозреватели различных авторитетных изданий.

The Verge

Редактора The Verge Дитера Бона удивило, насколько аккуратно выглядит мобильный аппарат. Он отметил, что смартфон оставляет после себя приятное впечатление отточенного и крепко собранного устройства, нежели на фотографиях – шарнир плотно фиксирует его в раскрытом состоянии и не болтается, когда экран сложен.

Способ набора текста в Galaxu Fold Фото: The Verge

Но над программным обеспечением все еще предстоит проделать огромную работу. Но самое неприятное, это складка на внутреннем экране, хотя на практике она не так заметна, тем не менее, но это "жертва", на которую пришлось пойти ради складываемого экрана. К минусам журналист отнес неудобство пользования некоторыми приложениями, например, YouTube. При просмотре полноэкранных видео часть экрана занимает вырез под селфи-камеру.

CNet

Джессика Долкурт с сайта CNet назвала Galaxy Fold смартфоном премиум-уровня несмотря на то, что экран покрыт пластиком вместо стекла, что не свойственной устройством такой категории. Журналиста порадовало качество сборки, а также прочность и плавность работы шарнирного механизма. Она отметила удобство пользования смартфоном в сложенном состоянии, когда образуется небольшой вытянутый экран диагональю 4,6 дюйма. По мнению эксперта, на таком экране удобно следить за приходящими сообщениями и настраивать кадр для фотосъемки, но не работать.

Также Джессику немного смутила неровность на месте сгиба экрана — она заметна, но не ощущается тактильно. Джессика отнесла к минусам неадаптированность некоторых приложений к большому экрану и отсутствие у смартфона защиты от воды, которая есть у Galaxy S10.

TechRadar

7,3-дюймовым экраном очень удобно пользоваться Фото: CNET

Джон МаКан с TechRadar похвалил инновационный дизайн Galaxy Fold и рассказал, что получил положительное впечатление от устройства, но предупредил, что есть некоторые особенности, которые способны оттолкнуть от покупки. Galaxy Fold по мнению эксперта "толстый и тяжелый", по своей толщине и массе (17 мм, 263 г) он почти соответствует двум положенным друг на друга смартфонам. У внешнего экрана огромная рамка, а у внутреннего хорошо видна неровность во всей длине сгиба.

USA Today

Galaxy Fold получился очень толстым и увесистым – 17 мм и 263 г Фото: CNET

Журналисты USA Today считают, что Galaxy Fold по своим ощущениям напоминает старые телефоны-раскладушки. Раскрытие и закрытие экрана точно так же сопровождается характерными звуками соприкосновения одной части корпуса с другой. Удивительно, но видимая складка на экране не ощущается пальцем и слабо заметна во время игр и просмотра видео.

Business Insider

Внутренний экран хорошо подходит для чтения, игр и просмотра видео Фото: Business Insider

Журналисты Business Insider нашли внешний экран слишком крохотным, но были впечатлены возможностями работы Galaxy Fold в качестве планшета при раскрытом экране. Внутренний экран обладает соотношением сторон 4,2:3, поэтому хорошо подходит для чтения, игр и просмотра видео. Его размеров вполне хватает для пользования тремя приложениями одновременно и это действительно работает так, как этого ожидаешь.

Engadget

Galaxy Fold можно открывать и закрывать одной рукой Фото: Engaget

Журналистке Engadget Шерлин Лоу этот смартфон напомнил ретро "раскладушку" Motorola RAZR. Несмотря на внушительные габариты, Galaxy Fold можно открывать и закрывать одной рукой – это действие сравнимо с реклаксацией при помощи игрушек антистресс.

Android Central

Galaxy Fold — подобие миниатюрного планшета, которое легко помещается почти в любой карман Фото: Android Central

Журналист Android Central Дэниэл Бэйдер отметил, что Galaxy Fold — подобие миниатюрного планшета, которое легко помещается почти в любой карман. Ему также понравились щелчки, которые издаёт корпус при раскрытии и закрытии внутреннего экрана. И снова к недостаткам были отнесены неровности поверхности на месте сгиба экрана, а также невысокая чувствительность сенсора матрицы к нажатию. Из-за этого ощущается, что приложения не настолько отзывчивые, как на других флагманских продуктах Samsung.

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Напомним, что ранее Google назвала смартфоны, которые первыми получат прошивку Android 10.0. Также напомним, что несмотря на высокую цену складываемые смартфоны рухнут в цене.

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