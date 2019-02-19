Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Обзор Samsung Galaxy S10 появился раньше официального анонса

Galaxy S10 может подзарядить беспроводные наушники и даже iPhone XS

Евгений Опанасенко
Сегодня, 17:10
У Galaxy S10 есть важная особенность, которая не встречается ни у одного другого смартфона
У Galaxy S10 есть важная особенность, которая не встречается ни у одного другого смартфона
Фото: Akket

До официального анонса Samsung Galaxy S10 остался всего один день, а блогеры, получившие в свое распоряжение смартфоны раньше покупателей под расписку о неразглашении, не смогли удержаться от соблазна рассказать о своих впечатлениях. В начале февраля видеоблогер Маркес Браунли опубликовал мини-обзор полноценных потребительских моделей Galaxy S10 и старшей Galaxy S10+.

Видеоролик был незамедлительно заблокирован YouTube по просьбе Samsung, но пользователи, успевшие посмотреть обзор, уже составили небольшое впечатление о новинке. Первое, на чем констатирует внимание автор, — это тонкие рамки вокруг экрана, необычная фронтальная камера Infinity O, врезанная прямо экран и тройной фотосенсор на тыльной части экрана со сверхширокоугольным объективом. Еще одна приятная особенность — сканер отпечатков пальцев, вмонтированный прямо в экран.

Читайте также
Представлены фото гибкого смартфона Samsung Galaxy F

Последняя важная особенность, которая не встречается ни у одного другого смартфона – возможность использовать Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+ в качестве внешнего аккумулятора для подзарядки других гаджетов беспроводным путем. К примеру, Galaxy S10 может подзарядить новые беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds и даже iPhone XS.

Демонстрация работы беспроводной зарядки Galaxy S10 (скриншот из заблокированного видео на YouTube)
Демонстрация работы беспроводной зарядки Galaxy S10 (скриншот из заблокированного видео на YouTube)
Фото: YouTube

Стоит также отметить, что среди владельцев новинки от Samsung оказались неуклюжие блогеры, которые успели разбить Samsung Galaxy S10 еще до официального анонса, не успев даже сделать обзор. К примеру, обозреватель гаджетов из Вьетнама умудрился случайно уронить неанонсированный смартфон, после чего выложил фото в Интернет.

Разбитый Samsung Galaxy S10, который был подарен блогеру из Вьетнама
Разбитый Samsung Galaxy S10, который был подарен блогеру из Вьетнама
Фото: Mobile-Review

В США пришелец из прошлого поражен современными гаджетами:

Напомним, что ранее Xiaomi Mi 9 установил абсолютный рекорд по мощности. Также был создан смартфон, способный держать заряд 50 дней

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Конец эпохи: Samsung прекращает выпуск Blue-ray плееров Huawei высмеяли смартфон будущего от Xiaomi Рассекречены важные подробности смартфона Galaxy S10 Ответ Samsung: Xiaomi создала гибкий смартфон
смартфон обзор Samsung блогер Samsung Galaxy Samsung Galaxy S10
Источник: ITC
Реклама

Новости партнеров

Слава есть, а денег нет: 7 звезд, которые в долгах, как в шелках
Слава есть, а денег нет: 7 звезд, которые в долгах, как в шелках
Все-таки беременна? Поклонники вновь заметили выпирающий живот
Все-таки беременна? Поклонники вновь заметили выпирающий живот
Ці нестандартні пари змусять тебе повірити в любов
Ці нестандартні пари змусять тебе повірити в любов
Королева Іспанії промахнулася з вибором білизни: курйозні фото
Королева Іспанії промахнулася з вибором білизни: курйозні фото

Популярные статьи

Сегодня, 15:36Fun

19 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 14:35Техно

У мужчины на чердаке 30 лет пылилось настоящее сокровище

Сегодня, 12:44Психология

Гороскоп на сегодня: Тельцам нужно действовать, а Козерогов ждет подстава

Сегодня, 09:57Fun

Солдат подарил невесте на свадьбу пачку денег и пожалел об этом

Сегодня, 09:23Fun

У украинского чиновника случайно включилось порно во время совещания: видео

Вчера, 18:54Шоу-бизнес

Тина Кароль очаровала сеть нежным образом в блузе за 10 000 гривен

Вчера, 18:53Шоу-бизнес

Смерть Децла: появились результаты экспертизы

Вчера, 11:41Fun

18 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 11:11Wellness

Китайская диета на семь дней: как сбросить четыре килограмма за неделю

Вчера, 08:29Fun

Пасха 2019 в Украине: когда отмечаем главный церковный праздник

Вчера, 08:25Fun

Когда начинается Великий пост в 2019 году: правила питания

Вчера, 07:26Fun

Невеста из-за большой груди выгнала со свадьбы лучшую подругу

17 февраляШоу-бизнес

13-летняя дочь Оли Поляковой призналась, что зарабатывает в Instagram

17 февраляТехно

Создан смартфон, способный держать заряд 50 дней

17 февраляПсихология

Гороскоп на неделю: Водолеям противопоказано бездельничать, а Скорпионам пора встречать любовь

17 февраляТехно

Темная тема MIUI 10: как включить

Новости партнеров

"Я задыхаюсь от боли": актриса о страшной болезни
Не впізнати: як Тіна Кароль виглядає без макіяжу
Не впізнати: як Тіна Кароль виглядає без макіяжу
Почему дочь Владимира Кличко не живет с мамой?
Почему дочь Владимира Кличко не живет с мамой?
Дочь Веры Брежневой похвасталась роскошной фигурой в бикини
Дочь Веры Брежневой похвасталась роскошной фигурой в бикини
Фрукты которые чрезвычайно полезны для печени
Фрукты которые чрезвычайно полезны для печени
Салат «Печень под шубой»
Салат «Печень под шубой»
Папа, мое сердце разбито: Меган Маркл написала письмо своему отцу
Папа, мое сердце разбито: Меган Маркл написала письмо своему отцу
Кейт Миддлтон запретила няне своих детей произносить одно слово
Кейт Миддлтон запретила няне своих детей произносить одно слово