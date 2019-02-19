Обзор Samsung Galaxy S10 появился раньше официального анонса

Galaxy S10 может подзарядить беспроводные наушники и даже iPhone XS

У Galaxy S10 есть важная особенность, которая не встречается ни у одного другого смартфона Фото: Akket

До официального анонса Samsung Galaxy S10 остался всего один день, а блогеры, получившие в свое распоряжение смартфоны раньше покупателей под расписку о неразглашении, не смогли удержаться от соблазна рассказать о своих впечатлениях. В начале февраля видеоблогер Маркес Браунли опубликовал мини-обзор полноценных потребительских моделей Galaxy S10 и старшей Galaxy S10+.

Видеоролик был незамедлительно заблокирован YouTube по просьбе Samsung, но пользователи, успевшие посмотреть обзор, уже составили небольшое впечатление о новинке. Первое, на чем констатирует внимание автор, — это тонкие рамки вокруг экрана, необычная фронтальная камера Infinity O, врезанная прямо экран и тройной фотосенсор на тыльной части экрана со сверхширокоугольным объективом. Еще одна приятная особенность — сканер отпечатков пальцев, вмонтированный прямо в экран.

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Последняя важная особенность, которая не встречается ни у одного другого смартфона – возможность использовать Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+ в качестве внешнего аккумулятора для подзарядки других гаджетов беспроводным путем. К примеру, Galaxy S10 может подзарядить новые беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds и даже iPhone XS.

Демонстрация работы беспроводной зарядки Galaxy S10 (скриншот из заблокированного видео на YouTube) Фото: YouTube

Стоит также отметить, что среди владельцев новинки от Samsung оказались неуклюжие блогеры, которые успели разбить Samsung Galaxy S10 еще до официального анонса, не успев даже сделать обзор. К примеру, обозреватель гаджетов из Вьетнама умудрился случайно уронить неанонсированный смартфон, после чего выложил фото в Интернет.

Разбитый Samsung Galaxy S10, который был подарен блогеру из Вьетнама Фото: Mobile-Review

В США пришелец из прошлого поражен современными гаджетами:

Напомним, что ранее Xiaomi Mi 9 установил абсолютный рекорд по мощности. Также был создан смартфон, способный держать заряд 50 дней.

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